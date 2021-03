Què més havia de fer per tu que no hagi fet?

E l diumenge de Rams és el pòrtic de Setmana Santa, i en la celebració aclamem Jesús amb la benedicció dels rams, i després proclamem la seva passió en l'Eucaristia. Cara i creu de la memòria de Jesús, que actualitzarem durant tota la setmana.

Us convido a contemplar Jesús oferint la vida per la nostra salvació, manifestant l'immens amor de Déu des de la creu.

El divendres sant, durant la veneració de la Santa Creu, l'Església ens proposa un cant anomenat «improperis». Aquest cant va recordant tot el que Déu ha fet pel seu poble fins a Jesucrist, amb unes expressions de queixa o de lamentació del mateix Déu: «Poble meu, què t'he fet? En què t'he entristit? Respon-me! Què més havia de fer per tu, que no hagi fet?».

L'himne va repassant diferents episodis de la història del poble d'Israel i esmenta com a contrapunt el que el seu poble ofereix a Jesús.

«Jo et vaig treure de la terra d'Egipte, i tu has preparat una creu al teu Salvador».

«Jo et vaig conduir quaranta anys pel desert, et vaig nodrir amb mannà i et vaig introduir en una terra excel·lent, i tu has preparat una creu al teu Salvador».

I continua recordant la mort dels primogènits d'Egipte, el pas del mar Roig, el guiatge de la columna de núvols, la troballa de l'aigua al desert...

Recitant i meditant l'himne vaig pensar en la seva actualització avui, en aquest moment de la nostra vida cristiana, de l'Església i de la història humana.

No podríem també avui cantar o recitar en la contemplació de la passió del Senyor uns improperis del nostre temps? Escoltem la lamentació de Déu: «Què més havia de fer per tu que no hagi fet?».

«Jo, en Jesús, m'he abaixat obedient fins a la mort i a la mort en creu, i tu t'has volgut enaltir com un déu, rebutjant la redempció».

«Jo he deixat que Jesús carregués la creu [...]» (extret del Full Parroquial).