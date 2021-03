Rocío Carrasco relata un altre terrible episodi amb Antonio David: "Malpariràs al meu fill"

"Estàs boja, l'embaràs t'està afectant al capdavant, les hormones t'estan tornant boja i malpariràs al meu fill". Aquesta terrible frase és una de les quals Antonio David li va dir a Rocío Carrasco, segons el seu propi testimoni, durant el seu segon embaràs, en el qual va tenir diferents problemes de salut. La filla de Rocío Jurado torna a impactar en els episodis 2 i 3 de 'Rocío. Contar la verdad para seguir viva' explicant en primera persona i de manera esquinçadora una agressió física viscuda a Chipiona.

Al començament del debat especial que abasta els nous capítols, s'ha fet públic un àudio de Rocío Carrasco en el qual explica breument com s'ha sentit després de l'estrena de la seva entrevista la setmana passada. "Vull agrair a totes les persones que m'han cregut i, sobretot, a aquelles dones que s'hagin sentit identificades o reflectides en el meu relat. Estic forta, un xic desbordada amb tot el que ha esdevingut aquesta setmana, però al mateix temps estic tranquil·la i serena".

També en l'arrencada del programa en directe, es va comptar amb la participació del Chori, un veterà paparazzi afí a la família Jurado, que va presenciar una altra agressió física d'Antonio David Flores a Rocío Carrasco a Argentona.

Les frases més destacades de Rocío Carrasco:

-"No guardo ni fotos ni res del casament amb Antonio David. Vaig tirar l'aliança per al vàter i se la va emportar la cisterna. No vull tenir res a veure amb aquest ésser".

-"Quan vaig saber que estava embarassada va ser un dels dies més feliços de la meva vida. Es complia un dels meus somnis".

-"La meva mare va saber que estava embarassada tan bon punt em va veure aparèixer per la porta. El meu pare va reaccionar malament, em va clavar una galtada que em va donar voltes el cap. Em va dir que ja m'havia avisat i després em va fer una abraçada".

-"No sé si el dia que va néixer la meva filla va ser el més feliç per a Antonio David, però sí que va ser el dia que va saber que s'havia assegurat el futur".

-"Estant embarassada del nostre segon fill, vam anar a passar l'estiu a Chipiona. Sortíem totes les nits de festa. Un dia, vaig començar a veure complicitats i tocaments amb una noia que es deia Sonsoles. Quan li vaig comentar, em va dir que estava boja, que l'embaràs m'estava afectant el cap. Però diverses nits després, els vaig enxampar. S'estaven menjant la boca darrere de la barra".

-"Me'n vaig anar d'allà plorant, sentia punxades en la panxa. Li vaig dir que em portés a casa però em va dir que ell es quedava amb ella i que si volia, que me n'anés sola. Em va donar un atac d'ansietat, m'estava faltant el respecte com a mare més que com a dona, perquè estava embarassada del seu fill".

-"Ho sabia tot el poble i tota la premsa. María Patiño ho sabia. Hi havia persones que s'acostaven a la meva finestra i em deien: "Rociíto, ets una cèrvol embarassada". Si m'arriba a enxampar sense estar embarassada, no entra a casa meva".

-"Una nit, quan va tornar de festa, li vaig dir que era un pocavergonya. Llavors em va agafar de la blusa i em va portar fins a una finestra per a tirar-me. Em va treure mig cos per fora, colpejant-me la panxa, i li vaig dir que s'assegurés que quan arribés a baix m'hagués matat. Llavors va prendre consciència del que estava fent i em va deixar".

-"En aquest temps no temia per la meva vida però sí per la del meu bebè. Jo sabia que alguna cosa no anava bé i un dia m'estava dutxant i vaig sagnar".

-"El nen va néixer amb problemes i al cap de 6 dies de néixer va haver de ser ingressat. Després de diversos dies dormint en una cadira davant del meu nen, aquest ser va aparèixer arreglat i va dir que s'anava a Màlaga perquè li donaven un premi. Va dir que el petit estava envoltat de metges i que no li passaria res".

-"Quan li vaig dir que em separava, va entrar en còlera i em va dir que en cagaria. Que no sabia per on em vindrien, però que no m'aixecaria d'una que jja me'n vindria una altra. Això és l'única cosa que ha dit en la seva vida que és veritat, ha complert el que va dir".