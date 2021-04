La filla de Bono despunta a Netflix

Eve Hewson (Dublín, 1991), filla del líder de la banda de rock U2 i de l'activista Alison Hewson, s'ha convertit en una de les noves promeses de Hollywood.



Després de més d'una dècada intentant fer-se un lloc al món de la interpretació, la jove protagonitza 'Detrás de sus ojos', l'últim gran èxit de Netflix, on interpreta Adele, una dona que forma part d'un triangle amorós.





ha donat l'empenta definitiva a una carrera que va iniciar amb 18 anys, quan va abandonar la casa familiar per matricular-se a l'Escola d'Arts Tisch, a la Universitat de Nova York, on va estudiar interpretació, producció i disseny teatral durant tres cursos.No obstant, el seu treball més rellevant no li va arribar fins al 2011 amb la seva participació al filmal costat de Sean Penn i Frances McDormand. Uns mesos després va interpretar la infermera Lucy Elkins a la sèrie de televisióL'any 2015 es va posar a les ordres dper interpretar la filla de Tom Hanks a 'El puente de las espias'. El 2018, es va convertir en Lady Marian en una nova versió deal costat de Taron Egerton, Jamie Foxx i Jamie Dornan, i aquest any passat va participar a, una sèrie per a HBO que s'estrenarà el pròxim mes de juny.