Francesc resa per víctimes de guerres i avortaments per Setmana Santa

El papa Francesc va demanar dimecres que, durant la Setmana Santa, es recordi als «crucificats d'avui», que, segons va dir, són «les víctimes innocents de les guerres, de les dictadures, de les violències quotidianes, dels avortaments...». Així ho va expressar la seva catequesi en l'audiència general celebrada sense fidels a la biblioteca del palau pontifici.

Francesc va recordar que enguany també es viuran les celebracions pasquals en el context de pandèmia, i va desitjar que aquesta Setmana Santa porti esperança a moltes situacions de patiment, especialment quan els qui les pateixen són persones, famílies i poblacions ja provades per la pobresa, calamitats i conflictes».

Durant la tarda de Dijous Sant, a la Missa in Coena Domini, quan es reviu el que va succeir durant l'Últim Sopar, el que es demana és que «ens estimem fent-nos serfs els uns dels altres, com va fer Ell rentant els peus als deixebles», va explicar.

Mentrestant, el Divendres Sant, quan es reviu el viacrucis de Crist, Francesc va instar a portar «en la ment i en el cor els patiments dels malalts, dels pobres, dels descartats d'aquest món», abans d'afegir: «Recordarem als «xais immolats» víctimes innocents de les guerres, de les dictadures, de les violències quotidianes, dels avortaments». «Davant de la imatge de Déu crucificat portarem, en l'oració, els molts, massa crucificats d'avui, que només des d'Ell poden rebre el consol i el sentit del seu sofriment», va agregar.

Guerres i nens morts de fam

També va lamentar com entre els «crucificats d'avui» hi ha «tantes guerres, nens que moren de fam, pobles destrossats pel terrorisme, tanta gent que per a sentir-se una mica millor necessita la droga, d'aquesta indústria de la droga que assassina».

Respecte al dia de la Resurrecció, va afirmar: «ens dóna la certesa que el bé triomfa sempre sobre el mal, que la vida venç sempre a la mort».