Tornen a cancel·lar el pelegrinatge a Lourdes

L'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes del Bisbat de Girona ha decidit cancel·lar el pelegrinatge al santuari francès, que havia de tenir lloc entre el 23 i el 27 de juny. La decisió s'ha pres «a causa de la situació d'inseguretat, la lenta vacunació i les restriccions, tant del nostre país com de França», segons ha explicat en un comunicat la presidenta de l'hospitalitat gironina, Anna Coll.

«Hem de ser molt responsables amb les mesures de seguretat per prevenir qualsevol contagi», ha afirmat, tot afegint: «No serà fàcil esperar un any més per tornar a Lourdes, però tenim una eina que ens ajuda molt, que és la pregària i ajudar-nos els uns als altres». «En aquests moments que no podem trobar-nos i abraçar-nos, qualsevol gest d'estimació té un valor molt gran», ha subratllat, a mode de conclusió.