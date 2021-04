Miguel Bosé, contundent en un avançament de la seva entrevista amb Évole: «La meva mare no va morir de covid»

Miguel Bosé reapareixerà públicament diumenge que ve a 'Lo de Évole'. El cantant s'asseu a xerrar amb el periodista després copar els mitjans amb les seves declaracions negacionistes del coronavirus i la cadena ja ha començat a crear expectació publicant un avanç de les controvertides preguntes que Bosé respondrà.



En la promoció, que compta amb un muntatge gairebé tètric, l'artista es reuneix amb Jordi Évole després de "cinc o sis anys" sense donar una entrevista a una cadena espanyola. El periodista li assegura que en els últims mesos "m'has fet patir" i li pregunta sense embuts pel canvi que ha experimentat la seva veu. "La meva veu va i ve, ara puc parlar. He arribat a no tenir-ne res", respon ell.





D'altra banda, el cantant parlarà del seu passat fosc amb les addiccions: "Hi ha hagut anys salvatges. Drogues, sexe bèstia ... I un bon dia em vaig despertar i vaig dir: s'ha acabat. Ho he deixat tot, tot, tot, fa set anys ". "Només?", Li pregunta llavors el presentador, al que ell afirma: "Només".El cantant també conversarà sobre altres temes, com el fet que Franco visités la seva finca durant la seva infància: "Li queia la bava amb la meva mare", afirma. L'avanç acaba amb una pregunta d'Évole: "Amb l'edat t'has tornat més conservador?". Bosé respon: "No, m'he tornat més lúcid".