Jennifer López i Alex Rodríguez anuncien que han trencat la seva relació

L'actriu i cantant Jennifer López i l'exjugador de beisbol Álex Rodríguez han anunciat que la seva relació com a parella ha arribat a la seva fi, després que durant les últimes setmanes es publiqués amb insistència que portaven vides separades.

La famosa parella, que s'havia compromès i el matrimoni va haver de suspendre's dues vegades per la pandèmia, ha fet l'anunci aquest dijous en una declaració enviada al programa 'Today' de la cadena NBC, en la qual asseguren que continuaran com a amics i compartint els seus negocis.

"Ens hem adonat que som millors amics i esperem continuar sent-ho. Continuarem treballant junts i donant-nos suport en els nostres negocis i projectes compartits. Ens desitgem el millor l'un per a l'altre i per als nostres respectius fills. Per respecte a ells, l'únic que podem afegir és donar les gràcies a tots els que han enviat paraules amables i suport", assenyala la declaració.

La popular parella, tots dos nord-americans, va anunciar el seu compromís al març de 2019, després que López acceptés la proposta de matrimoni de la exestrella de les Grans Lligues d'origen dominicà durant unes vacances a Bahames.

Aquesta notícia arriba diverses setmanes després que López, de 51 anys, i Rodríguez, de 45, neguessin la seva separació, tal com s'havia informat en mitjans nacionals, encara que sí que van reconèixer que estaven "treballant en alguns assumptes" de la seva relació.

La parella es va formar en 2017 i es va fer pública quan van acudir junts a la famosa gala del Museu Metropolitan de Nova York.

López, que té dos fills de la seva prèvia relació amb el cantant Marc Anthony, Max i Emme, de 13 anys, es va referir a Rodríguez com la seva "ànima bessona", durant una entrevista amb 'Today' en 2018. "Ha portat a la meva vida alguna cosa que mai abans havia tingut, que és un suport i un amor incondicionals, una espècie d'unió d'ànimes bessones. Això és una cosa diferent per mi, ara sé el que és estar amb mi. Treballa tant com jo, és tan motivat com jo", va dir l'estrella del Bronx.

Rodríguez, per part seva, és pare de Natasha, de 16 anys, i d'Ella, de 12, amb el seu exesposa Cynthia Scurtis, i ell i López van compartir alguns dels seus moments alegres com a família en les xarxes socials.