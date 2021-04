Una jornada analitzarà el paper de les religions davant la violència de gènere

La Xarxa Catalana d'Entitats de Diàleg Religiós -de la qual formen part entitats d'arreu de Catalunya, com per exemple l'altempordanesa Vivarium Gerisena- ha començat a preparar, per al 27 de novembre, una jornada que se celebrarà a Barcelona sobre la violència de gènere i les religions.

La Jornada interreligiosa de formació és una trobada de reflexió i convivència que la Xarxa Catalana -emmarcada dins de l'Associació Unesco per al Diàleg Interreligiós- organitza cada quatre anys. En aquesta ocasió, vol posar l'accent damunt d'una de les xacres dels nostres dies: la violència de gènere. Per tal que els participants puguin abordar aquesta qüestió, a través de la seva pàgina web ofereixen diversos materials de lectura i plantegen diverses qüestions: «Què diu la teva tradició religiosa sobre la violència de gènere?» «Com ens podríem posicionar públicament en front la violència per tal de crear un clima on la víctima es senti segura per poder expressar-ho?» «Quines actuacions s'estan fent o creus es podrien fer des de la teva comunitat per donar suport a les víctimes i a les persones que les recolzen?».

La jornada està especialment adreçada als membres dels grups i entitats que formen part de la Xarxa, però també estarà oberta a persones que siguin sensibles al diàleg interreligiós i puguin estar-hi interessades. Com que encara queden molts mesos per a la celebració de la trobada, i a hores d'ara és impossible saber si hi haurà restriccions sanitàries o de mobilitat al mes de novembre, des de l'organització es mostren «pendents» de l'evolució de la Covid-19 per anar concretant diferents aspectes de la logística. Segons indiquen, aniran donant tota la informació a través de la seva pàgina web.