Confirmada la condemna de sis anys de presó al «Yoyas» per violència masclista

L'Audiència de Las Palmas ha confirmat la condemna de cinc anys i vuit mesos de presó imposada per un jutjat de Gran Canària a l'ex concursant de 'Gran Hermano' Carlos Navarro, conegut com el Yoyas, per delictes de maltractaments i lesions comesos contra la seva exdona.

La sentència ratifica que Carlos Navarro és culpable d'un delicte de maltractament habitual i quatre de lesions comesos contra la seva exesposa, Fayna Bethencourt, en presència dels dos fills de tots dos, així com de dos delictes lleus de vexacions i amenaces.

La defensa del Yoyas va impugnar la sentència dictada al desembre el Jutjat penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria per a qüestionar les proves en les quals es basava la condemna i denunciar que els testimonis dels seus fills havien estat orientats per la mare, de la qual deia que els tenia "segrestats".

L'Audiència de Las Palmas subratlla que ha vist l'enregistrament del judici i no ha trobat cap motiu per a dubtar del criteri del magistrat que va examinar els fets en primera instància.

Al contrari, avala que Navarro va ser condemnat "amb prova de càrrec legalment practicada, correctament valorada i suficient" per a desvirtuar el seu dret a la presumpció d'innocència.

Quant al testimoni dels menors, la sala conclou que "han narrat el que han viscut i la seva declaració corrobora el relatat per la seva mare", sense que els psicòlegs forenses hagin apreciat cap indici que hagin estat "mediatitzats".

El tribunal recorda, a més, que en la causa existeix un enregistrament d'àudio que Carlos Navarro va ordenar fer a la seva filla perquè Fayna Bethencourt escoltés clarament el que havia de dir-li i que ve a corroborar la versió de la denunciant.

"L'agressivitat, les expressions que s'utilitzen per l'acusat parlant amb una nena d'onze anys que, a més, és la seva filla són una demostració de la manera de reaccionar de l'acusat, que, tal com va declarar la denunciant, cada vegada que la contradeia i s'enfrontava a ell actuava de manera violenta", afegeix la sentència.

L'Audiència de Las Palmas declara "acreditat que l'acusat va sotmetre a la denunciant (la seva exdona) durant tota la seva relació a un maltractament habitual, en presència de la seva filla del seu fill menor d'edat. Des de 2013 a 2018 el maltractament ha estat constant".

Així mateix, estima que la condemna i les indemnitzacions fixades pel jutge penal (8.000 euros per a la seva exdona i 4.000 per a cadascun dels menors) són "proporcionades al mal moral inherent i sofriment inferit a la denunciant i als seus fills, que han estat víctimes indirectes de les conductes del seu pare cap a la seva mare".

"Fins al punt", emfatitza el tribunal, "que la nena li retreia a la seva mare que sempre li deia el mateix, que no passaria més, i, no obstant això, tornava a succeir el maltractament".