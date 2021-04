Pilar Rubio, positiu per coronavirus

Pilar Rubio ha donat positiu per Covid-19 tan sols uns dies després que el seu marit, Sergio Ramos, comuniqués que s'havia contagiat pel virus.

"Vull compartir amb vosaltres que vaig donar positiu per Covid-19 en una prova que em van fer el divendres. Ara com ara, afortunadament, ho estic passant asimptomàtica i guardant quarantena a casa. Estic desitjant incorporar-me al meu treball. Molts ànims a tots els que esteu passant o heu passat per això", ha explicat en una de les seves stories d'Instagram.

Així ho ha confirmat Pilar Rubio en el seu perfil d'Instagram. Tots dos es troben aïllats a la seva casa i de moment, estan bé i els seus fills també.

I és que la col·laboradora de El Hormiguero ha confessat que està passant la Covid sense símptomes i a casa, "desitjant incorporar-me al meu treball. Molts ànims a tots el que esteu passant, o heu passat, per això".