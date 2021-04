Hisenda ratifica en un nou informe que Shakira va defraudar 14,5 milions

L'Agència Tributària ha remès un nou informe al jutjat en el qual ratifica que la cantant Shakira va defraudar 14,5 milions d'euros a Hisenda entre els anys 2012 i 2014, simulant que no residia a Espanya i ocultant els seus ingressos mitjançant un entramat de societats.

Segons han informat a Efe fonts jurídiques, en el seu informe addicional sobre el cas, els tècnics d'Hisenda contradiuen els arguments de la defensa de la cantant colombiana, que esgrimeix la seva agenda de concerts i televisiva per intentar demostrar que va estar menys de 184 dies a Espanya i, per tant, no tenia obligació de tributar en aquest país.

Davant d'aquesta situació, la titular del jutjat d'instrucció número dos d'Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat) ha citat a declarar per al proper 8 de juliol els tècnics d'Hisenda i els perits de la defensa perquè li exposin la seva tesi sobre quines eren les obligacions fiscals de Shakira, segons ha avançat "El Periódico de Catalunya", del mateix grup editorial que Diari de Girona

Al gener de l'any passat, dos actuaris de l'Agència Tributària ja van declarar davant la jutge instructora i es van reafirmar en l'informe que en el seu moment van enviar a la Fiscalia per comunicar que l'artista hauria estat evadint el pagament de l'IRPF entre els anys 2012 i 2014.

Arran de l'informe d'Hisenda, la Fiscalia va presentar al desembre de 2018 una querella contra la cantant i el seu assessor fiscal a Estats Units, als quals acusa de sis delictes contra la Hisenda pública per ordir un "pla" per no pagar ni l'IRPF ni l'impost sobre el patrimoni, utilitzant un entramat de societats radicades en paradisos fiscals que formalment eren les titulars dels ingressos que Shakira percebia.

Concretament, el ministeri públic sosté que la cantant "va canalitzar els moviments de capital generat amb la seva activitat professional" -les seves actuacions o participació al programa nord-americà 'The Voice' o la comercialització de perfums amb el seu nom-, a través d'empreses domiciliades a les illes Verges britàniques, les illes Caiman, Malta, Panamà i Luxemburg.

El ministeri públic considera que la querellada tenia l'obligació de pagar els seus impostos a la Hisenda espanyola, atès que va ser al país més de 183 dies, temps necessari per adquirir la condició de resident fiscal tant a Espanya com als Estats Units.

Shakira ja ha retornat a l'Agència Tributària els 14,5 milions que aquesta li reclamava, més els corresponents deutes i interessos, però insisteix -i així ho va mantenir davant la jutge instructora quan la va citar com a investigada- que en les dates analitzades no tenia obligació de tributar a Espanya.

La cantant sosté a més que va fixar la seva residència a Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat) el 2015, quan va donar a llum al seu segon fill, i que fins llavors únicament feia visites puntuals a causa de la seva relació sentimental amb la seva actual parella, el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué.

Shakira va al·legar davant la jutge que les seves absències no eren esporàdiques sinó que realment residia a l'estranger, ja que mantenia una agenda de concerts internacional i participava al programa televisiu "The Voice" als Estats Units.