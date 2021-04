Sara Carbonero recupera el somriure amb un empresari

"Et fa especial no saber-te especial. L'ocell no sap que vola i la mar desconeix el seu blau" resen els versos d'Elvira Sastre, la convidada que Sara Carbonero va tenir en el seu programa, 'Que siga el baile', aquest dimarts i que bé podrien definir a la periodista. Perquè Sara és especial en tots els sentits.





Davant aquest nou horitzó que s'obre en la seva vida personal, la ja exdona d'Iker Casillas ha fixat el seu rumb, i en ell es troba reactivar i enfortir les relacions amb els seus amics, als quals dedica tot el temps que els seus fills i la seva feina li permeten. I és que, tal com publica la revista Diez minutos,, amb el qual ha compartit complicitat i riures durant les seves recents vacances a La Graciosa.Qui sap si per aquesta amistat especial que podria derivar en alguna cosa més, però és innegable que Sara desprèn una llum especial i una lluentor en els ulls que feia molt que no li vèiem. Després de complir amb els seus compromisos professionals a Ràdio Marca, i amb la satisfacció del treball ben fet, la periodista es va dirigir a un conegut restaurant de Madrid on va gaudir d'un moment de desconnexió en bona companyia i en el qual els riures i les converses interessants van ser les protagonistes.Sara afronta el seu nou estat civil amb energies renovades i sent molt fidel a la discreció que ha mantingut des que la seva popularitat es disparés l'any 2010, quan es va oficialitzar el seu festeig amb Iker Casillas amb el sonat petó que li va donar el porter després d'obtenir la victòria en el Mundial de Sud-àfrica. La manxega guarda un respectuós silenci sobre com ha estat el tràmit de signar el divorci amb el pare dels seus dos fills, Martín i Lucas, encara que agraeix l'interès de la premsa com sol acostumar en tot el que esdevé en el seu àmbit personal. En la seva línia, tampoc ha confessat si té ganes de reprendre la seva vida i si ha recuperat la fe en l'amor, com la seva complicitat amb José Luis a la revista 'Diez minutos' així sembla indicar.Icona d'estil on n'hi hagi, Sara sempre és notícia pels seus looks, els quals adquireixen tanta rellevància com la seva vida privada. En aquesta ocasió la periodista esportiva va posar el seu segell personal a un outfit compost per jersei mostassa de punt rústic amb manga caiguda i uns texans amples amb un barret d'ala ampla negre i una espectacular motxilla en cuir natural.