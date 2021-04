Una íntima amiga de Sara Carbonero es pronuncia sobre «la seva nova il·lusió»

Sara Carbonero està tornant a gaudir de la vida i dels seus millors amics després d'uns mesos complicats: va tornar a passar per quiròfan i va trencar amb Iker Casillas. Han signat el divorci i també han definit els motlles en els quals continuaran educant als seus dos fills. Però encara que tot s'hagi fet amb amistat, la veritat és que aquestes coses no són fàcils per ningú.

El millor que es pot fer en aquests moments és secundar-se en els amics, i si pot ser, canviar d'aires. Sara ho va fer amb una escapada a la Graciosa, que la revista Diez Minutos li va atribuïr una "nova il·lusió". Les darreres informacions s'han desmentit. Isabel Jiménez, íntima amiga de la periodista, acaba de parlar del tema: "Aquest tema ja et puc assegurar que és fals. Entre altres coses, perquè el meu amic està casat", ha aclarit la presentadora a HOLA!. Vaja, que de 'chuleo' zero. La història és com un bitllet de mil euros, no existeix.

Les dues periodistes al moll de Pedro Barba. Se'n van anar en un water taxi a Órzola, Lanzarote. Una llanxa. I van arribar també en water taxi fins a l'illa canària.

"La seva dona no va venir amb nosaltres a la Graciosa per treball, però va menjar el dissabte a Las Palmas de Gran Canaria amb nosaltres", explica Isabel en les seves declaracions a HOLA!. José Luis porta dos anys casat. Es deixa enteveure que Sara es porta bé amb tots dos, així que res. Amistat.

Carbonero va passar cinc dies a l'Illa Graciosa. Ho va fer amb Isabel i Alejandro, però també amb els nens del matrimoni. En arribar allí, els esperava José Luis sense la seva dona, però perquè aquesta tenia altres compromisos professionals als quals atendre.

La reacció d'Iker Casillas

Sara i Iker van anunciar la seva separació el passat 12 de març. Des de llavors, són moltes les informacions que van sortint a la llum, i de fet a ell ja l'han relacionat amb diverses dones. Tant la periodista com l'exporter intenten mantenir-se al marge dels rumors.

Com cada matí, l'exfutbolista recull als seus fills Martín i Lucas a casa de la periodista als afores de Madrid i els porta al col·legi.

Molt seriós, i aprofitant per fer una trucada telefònica al seu pare després de deixar als petits en el centre escolar, Iker ha evitat pronunciar-se sobre la notícia que apunta al fet que Sara podria estar pensant a refer la seva vida sentimental després del seu recent divorci. Visiblement molest per les preguntes, però intentant ignorar-les, l'exporter tampoc confirma si coneix a José Luis.