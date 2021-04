Ainhoa Arteta, en cadira de rodes per una seqüela del coronavirus

La cantant d'òpera, Ainhoa Arteta, va en cadira de rodes per una seqüela de la Covid-19. Així ho ha explicat la pròpia soprano basca a través del seu perfil a la xarxa social de Facebook, on ha publicat un vídeo explicant les raons que l'han dut a anar en cadira de rodes.



En l'enregistrament es veu a l'artista en l'aeroport de Las Palmas, després d'una actuació a Arucas, mentre un treballador del personal de terra empeny la cadira de la cantant. En aquest moment ella mateixa explica que això es deu a una seqüela de la Covid-19 que va passar fa dos mesos i que ara li ha provocat un "edema, se m'han inflamat les venes dins de les ròtules. El perill està en el fet que no haig de caminar molt i haig de reposar".

La soprano explica que com continua treballant, surt a actuar caminant però que evita caminar tot el possible i aquest és el cas dels "passejos per l'aeroport que són infinits". Ella mateixa adverteix que "no és greu però no és gens agradable, espero que no hagi vingut per a quedar-se i puguem treure la inflamació i que sigui una conseqüència més d'aquesta bestiola".

Arteta ha narrat que aquesta seqüela va arribar per sorpresa i que dos mesos després de passar la malaltia, "de sobte et quedes un dia com em vaig quedar jo, sense poder caminar, però bé, que ningú entre en pànic", ha tranquil·litzat als seus seguidors.