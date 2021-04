L'emotiu comiat de Lola Ortiz a la seva parella Luis Ojeda, el futbolista format al Las Palmas que va morir als 20 anys

El futbol es va tenyir de dol aquest dissabte, 24 d'abril, després d'anunciar-se la mort de Luis Ojeda Suárez, de 20 anys, que va ser defensa durant dues temporades del juvenil de la UD Las Palmas. La sobtada defunció va deixar devastats a tots els seus afins. Entre ells, a la seva parella Lola Ortíz, personatge conegut en el món de la televisió després del seu pas per 'Mujeres y Hombres y Viceversa' i 'Supervivientes'.



"Et trobo molt a faltar, Luis. No suporto la idea de no tornar-te a veure mai més. No sé com fer-ho. Ahir et vaig escriure una carta i la vaig enviar al cel, espero que t'hagi arribat. Vainilla", va escriure la jove canària al costat d'un divertit vídeo amb el futbolista. "Sé que molts s'estan preguntant què ha passat. Luis ja no està amb nosaltres. Estic completament destrossada. No sé com suportar una cosa així. El 23 d'abril ha estat el dia més trist de la meva vida. Se'n va anar la persona a la que volia amb tota la meva ànima. I ara ja no hi és".





"Se'm va trencar el cor en trossos. No deixo de pensar en la seva cara angelical, en els seus ulls i en la seva manera de parlar", va continuar expressant Lola.Lola s'ha mostrat incapaç de treure's al jove de només 20 anys del seu cap, i tampoc la destí sembla posar-l'hi fàcil. L'altre dia, en una simple visita a la farmàcia, es va trobar amb el nom i el cognom del jove en el que ella va considerar "un senyal": "Buscava una farmàcia de guàrdia i resulta que la que estava oberta porta pràcticament el teu nom. No podia creure-m'ho. No sé si és un senyal, però vull pensar que ets el meu àngel de la guarda i que cuidaràs de mi", va concloure.