Carme Chaparro explica l'infern que va viure en rebre amenaces de mort

La periodista i escriptora Carme Chaparro ha explicat a través de les seves xarxes socials l'infern que va viure fa 20 anys quan va rebre diverses amenaces de mort.



Aquesta 'confessió' es produeix després que diversos polítics hagin rebut cartes amenaçadores anònimes amb bales. Pablo Iglesias, Zapatero o Isabel Díaz Ayuso han estat alguns dels receptors d'aquestes missives que han generat un gran renou en el panorama nacional.





L'assetjador era del seu entorn

. "Avui, tirant coses velles, he trobat això. El primer capítol del que es va convertir en amenaces de mort" comença el testimoniatge de la periodista, que acompanya amb una fotografia de les paraules que l'assetjador li dedicava."Va arribar a casa per correu postal, amb el meu nom intencionadament mal escrit", prossegueix la periodista per a explicar que durant dos o tres mesos van continuar les cartes insultants ("ets una inútil com a presentadora" o "un florer amb arrugues i cel·lulitis", són algunes de les afirmacions que li dedica), fins que van donar pas a amenaces de mort.Durant aquest temps Chaparro va advertir que els segells dels sobres situaven a l'autor en diferents ciutats d'Espanya el que descol·locava a la víctima. "Ho vaig descobrir per casualitat, alguna cosa després, menjant un dia amb una amiga a qui li ho vaig explicar. Dia tal a Bilbao. Dia com a València. Dia pasqual a Cadis", alguna cosa quePer tant, la deducció era que. "Saber-ho em va fer sentir poderosa, perquè aquest tipus és un merda que necessita amenaçar i espantar per creure que és algú i que té el control".La periodista reconeix que mai li ho va dir a l'autor dels anònims ni el va denunciar davant la policia malgrat que alguna vegada li ho ha tornat a trobar ja que "afortunadament" està molt lluny de la seva vida. Quan s'han tornat a veure "ve a saludar-me com un gosset falder".perquè "aquest ser potser li ho està fent ara a una altra dona. I aquesta dona estigui espantada. I jo podria haver-ho evitat". No obstant això, l'escriptora no dubte a dirigir-se directament a l'autor de les amenaces de mort que va rebre: "L'home que el va escriure, fa gairebé 20 anys, m'estarà llegint. Sé que vas ser tu. I continues sent un merda"