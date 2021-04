La infanta Sofía compleix 14 anys a l'espera de nous passos en la seva trajectòria

La infanta Sofía compleix aquest dijous 14 anys a l'espera que pugui protagonitzar noves fites en la seva trajectòria institucional, en paral·lel a la major visibilitat que està tenint la princesa Elionor després de participar fa un mes en el seu primer acte en solitari.

La filla menor dels reis completarà al juny segon d'Educació Obligatòria Secundària (ESO) en el col·legi privat Santa María de los Rosales.

Serà l'últim curs que coincideixi a l'escola amb la seva germana, que farà els dos anys de batxillerat en un internat a Gal·les (Regne Unit) a partir de setembre.

Al contrari que la princesa i a causa del seu paper secundari, la infanta Sofía no ha protagonitzat encara cap acte en solitari, sobre el qual la Casa Reial no ha donat pistes de quan podria tenir lloc.

El fet que Elionor de Borbó s'estrenés sola el passat 24 de març en una visita a la seu de l'Institut Cervantes de Madrid ha reforçat el seu perfil institucional com a hereva.

A això es va unir al fet que fos la padrina de la posada a flotació del nou submarí de l'Armada en la visita a les drassanes de Navantia de Cartagena (Múrcia) la setmana passada, al qual sí que van assistir la seva germana i els reis.

Sofia de Borbó va fer la seva primera intervenció pública fa un any al costat de la princesa en la lectura telemàtica del Quixot en el Dia del Llibre a través d'un vídeo des del Palau de la Zarzuela durant el confinament. Aquest dia, també en un enregistrament, va transmetre un missatge d'alè als espanyols per la pandèmia i, en particular, als col·lectius que estaven en primera línia.

Un altre pas en el seu bagatge institucional va ser la publicació del seu primer retrat oficial al febrer del passat any, després que la Casa Reial renovés les fotos dels reis.

La infanta Sofía, segona en la línia de successió dinàstica, ha acompanyat a la seva germana i als seus pares en diverses activitats en els últims mesos.

A l'estiu a Mallorca, se la va veure amb crosses per un cop en el genoll pel qual li van haver de donar diversos punts de sutura.

La celebració del seu 14è aniversari es preveu que sigui al costat dels seus pares i la seva germana al Palau de la Zarzuela.