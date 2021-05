El Bisbat cedeix el Casal Parroquial a Tossa de Mar

L'edifici de la Concòrdia, conegut com a Casal Parroquial.

L'Ajuntament de Tossa de Mar i el Bisbat de Girona han arribat a un acord per a la cessió de l'edifici La Concòrdia, conegut com la Casa Parroquial, amb l'objectiu que sigui d'ús municipal durant com a mínim els propers 20 anys. L'acord preveu que el Bisbat cedeixi l'edifici gratuïtament i el consistori s'encarregui d'adequar-lo i posar-lo al dia després d'un estudi estructural. Des de l'àrea de Cultura tenen la intenció de convertir-lo en un ateneu de gestió comunitària, que gestionaria l'associació cultural Bocanegra. La regidora de Cultura, Anna Prieto, espera que «aquest sigui un projecte que ens faci créixer plegats tot reactivant el nucli antic de la població».

Presentació de «Saturn negre»

Com a tret de sortida i per donar a conèixer aquest nou equipament, l'Àrea de Cultura ha programat un cicle d'activitats. La primera serà la presentació del tercer disc de Pol Fuentes, Saturn Negre, que, segons expliquen des de l'Ajuntament, es tracta d'un «disc conceptual amb una acurada posada en escena i amb moltes sorpreses dalt de l'escenari».