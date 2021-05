El bisbe beneeix la nova capella de l'hospital de Figueres

El bisbe de Girona, Francesc Pardo, va beneir aquest passat dimecres, 28 d'abril, la nova capella de l'hospital de Figueres, a l'Alt Empordà, després que les obres del passadís exterior haguessin obligat a traslladar-la. «És important que en un hospital, i en aquest cas, just a la seva entrada, hi hagi un espai com aquesta capella, obert per a totes les que persones que vulguin anar-hi a pregar o a trobar una estona de silenci», va assenyalar el bisbe gironí durant el seu parlament.

A l'acte -que es va dur a terme amb totes les mesures de seguretat sanitàries- hi van assistir autoritats com l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó; el rector de les parròquies de Figueres, mossèn Miquel Àngel Ferrés; el capellà de l'hospital, mossèn Dagoberto Rojas; el director de Càritas Figueres, Marià Lorca; el director gerent de la Fundació Salut Empordà, Martí Masferrer, i també la directora d'Infermeria de la Fundació Salut Empordà, Paquita Abulí.