El cor torna a donar-li un ensurt a Iker Casillas

Quan s'acaben de complir dos anys de l'infart de miocardi que va acabar, precipitadament, amb la seva carrera esportiva, Iker Casillas acaba de 'reviure' la seva pitjor por i malson. I és que, mentre jugava al pàdel amb uns amics dimecres passat 28 d'abril, l'exmarit de Sara Carbonero va sentir un fort dolor al pit, per la qual cosa va acudir immediatament a un hospital pròxim al seu domicili, tement que es tractés d'un nou problema en el seu cor.



Així ho revela en exclusiva la revista 'Hola', que narra com l'exporter va arribar a urgències de l'Hospital Universitari Quirónsalud de Pozuelo de Alarcón encara amb roba esportiva, acompanyat per un amic i pel seu propi peu, sense poder ocultar la preocupació que sentia per la por d'estar sofrint un nou infart. Després d'hores en el centre i de sotmetre's a nombroses proves, Iker respirava per fi tranquil, ja que els metges descartaven cap mena de malaltia important.





- amb un significatiu missatge de "viu avui, demà ja veurem", res revelava de la seva recent visita a l'hospital.Intentant continuar amb el seu dia a dia al marge de l'expectació que envolta cadascun dels seus passos, Iker ha portat aquest dimecres als seus fills Martín i Lucas al col·legi i,, ha evitat explicar-nos com està després de l'esglai que li va portar de nou a urgències.Usant de nou la tècnica de distracció del mòbil - en la qual ja és un autèntic expert - i demostrant així el fastigueig que li causa estar a l'ull de l'huracà mediàtic, l'exporter agafava el seu telèfon per a preguntar, presumptament, al seu advocat, el següent: "Sent José, tu com a advocat, si estàs parlant per telèfon i resulta que algú t'està fent preguntes i després t'ho treu en directe això què significa? Això és una cosa que es pot denunciar".Del seu esglai de salut, ni paraula. Però, no hi ha dubte, el sentit de l'humor d'Iker roman intacte, ja que segons ha entrat al seu cotxe, i sense acomiadar-se del seu interlocutor, ha deixat el telèfon, per la qual cosa imaginem que, una vegada més, fent gala de la seva discreció i per a escapar de les preguntes sobre la seva vida, ha posat com a excusa que estava parlant pel seu mòbil.