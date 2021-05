Mor l'àvia de Cristina Pedroche per covid-19: «Haurien de ser eterns»

L'àvia de Cristina Pedroche ha mort. La presentadora de 'Love Island' ha explicat als seus seguidors d'Instagram la trista notícia, després d'informar que la seva àvia portava diverses setmanes ingressada a l'Hospital Infanta Sofía de Vallecas després de contagiar-se de covid-19 i no aconseguir superar la malaltia.



«Aquesta foto és d'ahir del tanatori on vam poder anar alguns familiars a acomiadar-la, i clar, ella a través d'aquest arc de Sant Martí va voler estar-hi present. Els avis i les àvies haurien de ser eterns. I sempre ho seran si els tenim presents als nostres cors», començava el seu escrit a la xarxa social.





«M'agradaria donar, una vegada més, les gràcies a tots els sanitaris per la meravellosa feina que estan fent per tothom. En especial, en aquest cas, a l'hospital Infanta Leonor per tractar amb tant d'amor i carinyo la meva àvia», acabava dient Cristina Pedroche.