Jennifer López, que fa uns mesos va acabar la seva relació amb l'exjugador de beisbol Alex Rodríguez, ha estat vista feliç passant uns dies a Nevada amb el també actor Ben Affleck, amb qui va estar compromesa per casar-se l'any 2003.

El passat 2 de maig, després del concert VAX Live en el qual va participar la cantant i al qual va acudir l'actor, López i Affleck se'n van anar plegats a l'estació d'esquí Yellowstone Club a Montana (Nevada), on van estar una setmana, assegura E! News. "Van estar sols", diu una font al mitjà.

També destaca E! News que Lopez i Affleck, als qui els seus admiradors es referien en el passat com 'Bennifer', han estat en comunicació a través dels anys i es van reunir recentment quan l'actriu va tornar de filmar a la República Dominicana.

En aquest moment ocupava titulars el rumor de la fi de la seva relació amb el expeloterol'exjugador Alex Rodríguez després de quatre anys de romanç.

"Ben es va acostar a ella per veure com estava i van sopar junts un parell de vegades durant l'últim mes. És natural entre ells i la química és irreal. Van continuar on ho van deixar l'última vegada i ara estan gaudint de la companyia de l'altre", assegura la font a E! News.

El diari Daily Mail va publicar les fotos en què apareixen junts durant les seves vacances a Nevada i després arribant a Los Angeles en un vol privat.

La trobada dels actors, que es van conèixer quan filmaven 'Gigli' en 2003 i es van comprometre un any després, ha estat àmpliament publicada en diversos mitjans, després que ocupés titulars la ruptura de Lopez i l'exestrella dels Yankees.

López, de 51 anys, i Rodríguez van assegurar en aquest moment en un comunicat que continuarien sent amics i mantindrien els seus negocis en conjunt. Després de la ruptura se'ls va tornar a veure junts en el lloc de la seva primera cita a Los Angeles perquè Rodríguez buscava arreglar les coses amb la cantant.

No obstant això, per a aquesta data l'abril passat, es va veure Affleck en la llar de López en aquesta ciutat i una font de E! News assegurava al mitjà llavors que eren "només amics".

En una recent entrevista per a una edició de la revista Allure dedicada a López, Affleck, de 48 anys, va elogiar a la seva exparella per treballar dur per aconseguir les seves metes.

La fi de la relació de López i Affleck, que s'havien compromès per a casar-se, es va confirmar al gener del 2004.