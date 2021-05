El passat mes de març, Flos Mariae, el grup musical gironí format per les set germanes Bellido Durán, anunciava la seva separació. La notícia no va trigar a viralitzar-se i, alhora, deixava un buit en l'àmbit musical de l'anomenat "pop cristià".

Tot i que la banda -en paraules de les seves integrants- s'havia "trencat per sempre", les germanes no han trigat a formalitzar dues noves "girl bands": Mariah's Pop i 4HBD.

4HBD (sigles de "4 hermanas Bellido Durán), format per les germanes Victoria, María, Alba i Estela, van anunciar pocs dies després de la dissolució de Flos Mariae que ja treballaven en la composició de les seves primeres cançons.

Però la sorpresa saltava quan, després de dos mesos de silenci, les germanes restants -Montserrat, Patricia i Flor- anunciaven el naixement de Mariah's Pop. "Com s'ha dissolt Flos Mariae, volem fer-te saber que, per promesa feta a la verge María i a Jesús Déu, hem creat aquest nou grup musical anomenat Mariah's Pop, per venerar a la verge María i propagar la fe cristiana catòlica a tothom". Amb aquest missatge, informaven de la creació de la nova banda i, al mateix temps, comunicaven que ja tenen preparat el seu primer àlbum i que el seu primer videoclip s'estrenarà el pròxim 31 de maig.

Ambdues formacions seguiran apostant per la temàtica catòlica en les lletres de les seves cançons i per una estètica i posada en escena que no deixa indiferent a ningú, sobretot per a aquella munió que a les xarxes socials segueixen els passos de les germanes Bellido Durán amb molta "devoció".