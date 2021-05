Lady Gaga va explicar a Oprah Winfrey a la seva sèrie documental estrenada divendres que va ser violada i segrestada durant mesos per un professional de la música, fins que es va quedar embarassada quan tenia 19 anys. L’artista de Nova York ja havia revelat haver estat violada per un productor musical quan començava la seva carrera, un esdeveniment que assegura que li ha generat estrès posttraumàtic fins al dia d’avui, tot i que diu que ha aconseguit controlar-lo.

«Tenia 19 anys i estava treballant en aquest ofici i un productor em va dir: ‘Treu-te la roba’. I jo vaig dir que no. I me’n vaig anar», va dir plorant la cantant a la sèrie documental ‘The me you don’t see’ (El 'jo' que no veus), coproduïda pel príncep Harry i la presentadora de televisió Oprah Winfrey per a la plataforma Apple TV+.

«Em van dir que cremarien tota la meva música i no paraven de preguntar-me i simplement em vaig quedar congelada i... Ni tan sols ho recordo. I no diré el seu nom» perquè «no vull enfrontar aquesta persona mai més», va afegir.

Lady Gaga assegura que el productor la va violar i la va segrestar durant «mesos» en una habitació abans d’abandonar-la a prop de la casa dels seus pares, embarassada, «perquè estava vomitant i estava malalta perquè havia estat abusada». No va precisar què va passar amb l’embaràs.

Stefani Germanotta –el seu nom de naixement– va relatar que «anys més tard» va patir «una crisi d’angoixa» que la va conduir a l’hospital, on es va adonar que patia estrès posttraumàtic arran de l’agressió.

Aquests problemes la van portar a automutilar-se, va confessar. Estima que van ser necessaris dos anys i mig de teràpia per poder controlar aquestes accions. «Vaig aprendre totes les maneres per sortir» d’una crisi, va afegir.