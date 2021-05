Com tantes altres, el Festivalot va ser una de les moltes coses que la pandèmia es va endur l’any passat per davant. «Pels que ens dediquem a la cultura, tant promotors com artistes, el 2020 va ser duríssim. Vam intentar adaptar-nos a la situació i fer-lo al setembre, però no va poder ser. Per això estem molt contents de tornar. Aquest any no celebrem un Festivalot, val per dos», assenyala Joan Enric Barceló, un dels membres d’Els Amics de les Arts. Per al grup aquesta és la nineta dels seus ulls. Somiaven amb un festival per viure la música i la cultura en família, i poder-lo fer, a més, a Girona, la ciutat on viuen Barceló i Enric Piqué, dos dels tres integrants. Allò que va nèixer a la plaça Independència el 2015 de manera molt modesta es va haver de traslladar a la Devesa i a l’Auditori el 2018 perquè els feia falta espai. I pel camí ja els havia quedat petita la plaça del Pallol. Amb l’ajuda de Rita Peré, la directora, han aconseguit fer-se un forat al calendari de cites indispensables, formant a més pedrera entre els més joves.

Hi ha ganes de Festivalot, que torna amb més força que mai, oferint nou concerts en tres dies, més l’espectacle íntim i reduït d’El Pot Petit, El lleó vergonyós. Com que les mesures anticovid encara segueixen en part vigents, s’ha hagut de prescindir aquesta vegada dels concerts a l’exterior de la Devesa. Però, en canvi, s’amplia la durada del festival, que començarà aquest divendres amb un concert, precisament, d’Els Amics de les Arts a l’Auditori (19 h). «Farem de conillets d’índies, però la veritat és que la resposta del públic ha sigut molt bona i en edicions futures ho tindrem molt present», relata Barceló. Tocaran a casa. L’endemà al matí, dos plats forts amb un doble recital d’Els Pets, que s’estrenen al Festivalot, al matí, i un altre doblet de Suu a la tarda. Per diumenge quedaran dues actuacions de Doctor Prats, triomfadors de l’última edició celebrada el 2019 i que repeteixen, Cesc Freixas, i la cloenda amb Xiula repassant els seus grans èxits amb un repertori escollit pel propi públic.

Rita Peré explica que de les 5.000 entrades inicials que havien posat a la venda ja n’havien col·locat pràcticament el 95% i que hi havia una llista d’espera amb prop d’un miler de persones. Ha sigut una de les edicions en què les localitats han volat més de pressa, gairebé sense haver hagut de recórrer a gaire promoció. Ferran Piqué destaca del cartell que «Els Pets sempre havíem volgut tenir-los, però per una cosa o per l’altra no havia pogut ser fins ara. Els hem vist en directe des que teníem 15 anys, són un grup referent i tenen molta cintura tant pel públic adult com el familiar». Barceló ho aprofita per subratllar que «l’eix del Festivalot és la transversatilitat. I Els Pets uneixen tres generacions. És un vell somni que teníem».

Ser pares va obrir noves inquietuts als Amics de les Arts i una va ser crear el Festivalot. «Va nèixer de la necessitat que teníem com a pares i mares gironins de disposar d’un festival que no existia, que donés resposta a necessitats culturals que volíem viure amb els nostres fills», asseguren els tres. Des d’aquell dia, amb l’ajuda de Rita Peré, han aixecat el projecte. I tenen clar que la feina de promotor és molt més dura que la d’artista. Almenys, si parlem d’un artista d’Els Amics de les Arts. Ho resumeix bé Ferran Piqué: «un promotor té molta més feina. Si ets artista, només has de pujar a l’escenari i gaudir, en el nostre cas. Entre ser un músic d’Els Amics o promotor, és molt més dur ser promotor».