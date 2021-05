Terratrèmol a la ràdio musical. Europa FM ha acomiadat a Javier Cárdenas de manera fulminant, segons ha conegut en exclusiva YOTELE. Aquest portal ha pogut saber que Atresmedia Radio ha decidit unilateralment prescindir del màxim responsable del seu morning xou.

"No podem estar més agraïts d'aquests 12 anys amb vosaltres. Gràcies per tant d'afecte i suport. Ens deixeu sense paraules. Tan sols ens sembla increïble que el Govern hagi donat tants diners a un grup com Atresmedia per reflotar-lo i ells ho gastin a pagar-nos per no treballar. Perquè ens paguen mesos i mesos per estar a casa... és això mig normal? Amb els diners de tots els espanyols li donen milions i milions d'euros a @atresmediacom per reflotar-la, i ells s'ho gasten a fer fora gent i pagant-los? I això no hi ha cap mitjà que ho denunciï? És de bojos el que fan amb els nostres impostos. En fi, que us estimem, us llegim i us portem al cor". Amb aquestes paraules ha volgut explicar la seva sortida d'Europa FM en un vídeo publicat avui a Instagram.

La direcció de l'emissora va avançar la setmana passada al presentador de 'Levántate y Cárdenas' que no renovaria el seu contracte de cara a la pròxima temporada. Encara que la seva marxa definitiva estava inicialment prevista per a mitjans del pròxim mes de juliol, finalment s'ha pres la decisió de precipitar la seva sortida amb caràcter immediat, gairebé dos mesos abans del que es preveu. Ahir, dilluns 24 de maig va ser el seu últim programa.

El mateix Cárdenas ha decidit trencar el seu silenci i fer una breu declaració abans una de les notícies del dia en el panorama radiofònic. "Buf... com s'ha posat el dia veritat?? Haha. Però sí, és cert, no deixen fer Levántate y Cárdenas a Europa Fm i aquesta tarda us explicaré algunes de les veritables raons del que ha passat. Però gràcies a alguns periodistes que no segueixen el que volen que escolteu podeu imaginar per on van els tirs. Petons i gràcies per tots els vostres increïbles missatges!", ha escrit el presentador.

Els motius que han provocat el fulminant acomiadament

Són diverses les raons que han precipitat la decisió d'Atresmedia d'expulsar de manera immediata a Javier Cárdenas. D'entrada, l'enorme crisi d'audiència que travessa el seu espai (coincidint amb l'arrencada de l'emissió del seu programa en TVE), que ha passat d'obtenir 1.119.000 oients a l'EGM (Estudi General de Mitjans) d'abril de 2017 a només interessar a 470.000 en el mateix mes de 2021. En quatre anys ha perdut més de la meitat dels seus fidels.

A la important pèrdua d'oients de l'espai, se sumen les nombroses polèmiques que el català ha protagonitzat en aquest temps. Javier Cárdenas ha utilitzat l'antena d'Europa FM per abocar controvertides opinions i teories rocambolesques sobre temes molt sensibles, habitualment amb nul rigor, que han provocat nombroses queixes i profunda incomoditat a Atresmedia.

Tant en el programa de ràdio que ha dirigit fins al dia d'avui com en 'Hora Punta', que va presentar en TVE durant dues temporades, va arribar a assegurar que les vacunes estaven relacionades amb l'augment de casos d'autisme, fet desmentit de manera rotunda en el seu moment per la comunitat científica.

En la televisió pública també va arribar a assegurar que els huracans estaven creats a propòsit per l'home i va donar crèdit a faules com que les característiques psicològiques d'una persona es poden endevinar pels trets del seu rostre, entre altres qüestions allunyades de la realitat.

L'abrupta sortida de Javier Cárdenas d'Europa FM, l'acomiadament fulminant de la qual ha estat avançat en exclusiva per Yotele aquest dilluns, portarà aires renovats als matins de l'emissora musical amb l'arribada fins a l'estiu de Juanma Romero.

Juanma Romero relleva a Javier Cárdenas

El veterà locutor de la cadena d'Atresmedia Ràdio fa el salt als matins amb 'Empieza el día con Juanma Romero', que aportarà "un altre rotllo, més i millor música i més entreteniment", assegura l'emissora en una nota.

A més d'acompanyar als oients de dilluns a divendres, de 6.00 a 10.00 hores del matí, Juanma Romero farà doblet, ja que continuarà fent el seu programa vespertí 'Me pones +', que presenta des del mes de març passat.

Juanma Romero es va iniciar en la ràdio com a meteoròleg, per a després realitzar diverses col·laboracions en diferents programes. Finalment, la radiofórmula el va atreure, fins a fitxar per Europa FM, on ha desenvolupat gran part de la seva trajectòria professional al capdavant de programes com 'Euroclub' o 'Me pones'.