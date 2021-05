Norma Duval i Marc Ostarcevic van formar una de les parelles més estables i enamorades del panorama nacional en les dècades dels 80 i 90. Macos i reeixits, la vedette i el jugador croat es van conèixer el 1983 i durant els 20 anys que va durar el seu amor - fruit del qual van néixer tres fills: Marc (1984), Yelko (1986) i Christian (1994) - van ser l'exemple perfecte de família feliç i unida.

No obstant això, i després d'haver passat per l'altar el 1992, la parella posava fi al seu matrimoni (i a la seva cordialitat) l'any 2001, protagonitzant una de les separacions més comentades del moment. Una ruptura sobre la qual Norma sempre es va mostrar molt discreta, però que Marc Ostarcevic no va dubtar a airejar per diferents platons de televisió, revelant aspectes de la vedette que ni aquesta ni els seus tres fills li van perdonar.

Amb el pas del temps, la seva participació en realities i les seves diferents exclusives parlant de la seva exdona i de les diferents relacions que aquesta ha mantingut després de la seva ruptura, la situació amb els seus fills va empitjorar i, el 2019, després de ser-li detectat un càncer de pròstata, Marc confessava que l'únic dels seus fills amb el qual tenia relació era amb Yelko, ja que ni Marc ni Christian li dirigien la paraula.

Dos anys després i afortunadament recuperat de la seva malaltia, Ostarcevic viu tranquil a la seva Croàcia natal, allunyat de la polèmica que sempre l'envoltava quan residia a Espanya. Amb la relació amb els seus fills igual de distanciada que l'última vegada que va parlar públicament, l'ex de Norma Duval s'ha assabentat per nosaltres de la defunció de la qual va ser la seva sogra, Purificació Aguilera.

Posat en contacte via telefònica amb Marc, el croat ha confessat la seva sorpresa per la mort de la mare de la vedette i àvia dels seus fills, i s'ha mostrat "molt apesarat" per haver-se hagut d'assabentar d'aquesta trista notícia per la premsa en lloc de per Marc, Yelko o Christian que, evidenciant una vegada més el seu distanciament del seu pare, no li han anomenat per a informar-lo de la defunció de la seva àvia.

Norma Duval acomiada la seva mare

Norma Duval viu un dels moments més tristos de la seva vida amb la defunció de la seva mare, Purificació Aguilera, als 89 anys. Molt delicada de salut a causa de l'Alzheimer que patia fa més de deu anys, la seva situació s'havia agreujat en els últims temps i la vedette estava completament bolcada en la seva cura, com ella mateixa va assegurar després del confinament, en confessar que la seva progenitora estava greu i que intentava separar-se solament l'imprescindible del seu costat.

Un dia després de la seva defunció, i després d'haver vetllat el seu cos en el domicili que l'artista té als afores de la capital, Norma ha enterrat a la seva mare en el madrileny cementiri de Sant Isidre en un acte íntim al qual només han assistit els familiars i amics més pròxims de la vedette.

Molt sencera, completament de dol i ocultant la seva tristesa sota unes ulleres de sol fosques, Norma ha comptat en aquests complicats moments amb el suport de la seva parella, Matthias Kuhn - que es va desplaçar des de Mallorca quan va conèixer la notícia de la defunció de la seva 'sogra' - i dels seus tres fills, Marc, Yelko i Christian, molt units a la seva mare.

A més, en el cementiri també vam poder veure a Andrea i Paula Paredes, les filles bessones de Carla Duval, que van arribar abatudes i acompanyades pel seu cosí Christian per a acomiadar a la seva àvia, a qui estaven molt unides i amb qui van residir a la casa de la seva tia Norma des de la defunció de la seva mare el 31 d'octubre de 2010.