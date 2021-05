La derrota del Manchester United davant el Vila-real a la final de l'Europa League va generar un intolerable episodi. Edurne va denunciar en el seu compte oficial de Twitter l'onada de comentaris masclista que va rebre després que De Gea fallés el penal que li va donar el títol a l'equip espanyol.

"I una vegada més, avui es demostra que hi ha molt a fer en la societat per lluitar contra el masclisme", va assegurar la cantant, presentadora i jurat de 'Got Talent Espanya' (Telecinco) en el seu perfil de Twitter després d'aguantar aquesta situació de nou, ja que no és la primera que li succeeix.

Y una vez más, hoy se demuestra que hay mucho que hacer en la sociedad para luchar contra el machismo — Edurne (@Edurnity) 26 de mayo de 2021

Instants després que denunciés aquests esdeveniments, Edurne també va rebre el suport de molts seguidors i cares conegudes de la televisió com Carlota Corredera, Sara Salamo i Carme Chaparro, entre altres, a través de les xarxes socials. "No dediquis ni un segon a pensar en això, Edurne. No els donis el que volen, no els facis cas", li va dir la presentadora de 'Mujeres al poder' (Cuatro).

No dediques ni un segundo a pensar en eso, @Edurnity No les des lo que quieren, no les hagas caso. https://t.co/AktYzF5IO1 — Carme Chaparro (con mascarilla😷) (@CarmeChaparro) 26 de mayo de 2021

"Que ell perdi un partit i part de les hòsties se les emporti ella... Que la facin TT a base de comentaris de merda com si ella fos la seva pertinença. Queda un treball brutal per fer i l'eina més poderosa és l'EDUCACIÓ", va assegurar la jugadora de bàsquet Lucila Pasqua Suárez en el seu perfil de Twitter, unint-se a la incredulitat de gran part de les xarxes davant aquesta situació.