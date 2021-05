El cantant Miguel Bosé haurà de pagar a l'Agència Tributària una multa de més de 23.000 euros després que el Tribunal Superior de Justícia de Madrid hagi confirmat les reclamacions per la liquidació d'impostos de 2010 i 2011 en les quals deduïa despeses com a pernils, entrenaments i fisioteràpia.

La Sala contenciosa administrativa del TSJ de Madrid ha desestimat dos recursos presentats per Bosé, administrador de Costanagua S.L., societat dedicada a la producció i gestió de les activitats artístiques del cantant, contra sengles resolucions del Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Madrid.

Una de les resolucions confirmades pel TSJ es referia a les reclamacions respecte a la liquidació de l'IVA de 2010 i 2011, per 55.350 euros, i a la sanció imposada a Bosé, derivada de l'anterior, per 23.536,87 euros. La segona és la relativa als dos acords de liquidació de l'Impost de societats dels mateixos exercicis fiscals, per 62.962 euros.

Segons les resolucions del Tribunal Econòmic Administratiu, ara confirmades pel TSJ de Madrid, les deduccions que es van aplicar a les liquidacions no procedien ja que eren despeses personals del soci únic de la societat, és a dir, Miguel Bosé.

Entre les factures la deducció de les quals va denegar l'Agència Tributària per ser despeses personals de Bosé es troben les relatives a tractaments de fisioteràpia i entrenament físic, "que no estan relacionats amb l'activitat desenvolupada per la societat (Costanagua) en tractar-se d'evidents despeses personals del seu soci i administrador únic", diu la sentència.

Tampoc admet les de les factures relatives a la compra de productes ibèrics (pernil i llom) ja que, a part de que no són deduïbles les despeses de representació i regals, no consta acreditada cap relació d'aquestes despeses amb els ingressos de la societat, recalca la sentència.

Hi ha unes altres que corresponen a la instal·lació d'un circuit tancat domòtic de televisió que, diu el tribunal, "resulta clar, novament, que es tractava d'un servei de seguretat prestat en l'habitatge particular" de Bosé, sense que tingués relació amb l'activitat de la societat.

I el fet que Costanagua "manifesti que tenia arrendada una part de l'habitatge per a la seva activitat, només es reflecteix en un document privat d'arrendament amb l'eficàcia i prova que aquests documents tenen (...) i, en tot cas, es tractaria de serveis utilitzats simultàniament per satisfer necessitats privades i professionals", sosté el tribunal.

Pel que respecta a les despeses associades al "renting" d'un vehicle Audi, indica que el seu conductor habitual era Ignacio Palau Medina, (exparella de l'artista) "sense que se'ns aclareixi en la demanda com era la relació laboral amb l'entitat actora i en què consistien les seves funcions en la societat, i sense que constin nòmines o mitjans de pagament d'aquestes".

I tal com assenyala l'Agència Tributària, en la pòlissa d'assegurança del vehicle constava com a ús "particular". La resta de despeses relatives a reparacions d'un vehicle marca Toyota i un altre marca Mercedes també són rebutjats, ja que no consta que anessin per a l'activitat de l'empresa perquè els viatges professionals de Bosé i dels seus músics es realitzava amb vehicles de lloguer amb conductor.

El TSJM indica que Costanagua no exercia cap activitat professional i la mateixa es desenvolupava per Bosé, ja que tots els contractes efectuats per la mateixa van tenir com a finalitat el desenvolupament de la seva activitat professional i van ser realitzats, exclusivament, en funció d'aquesta activitat.

Així, agrega la sentència, aquesta activitat es podria haver desenvolupat directament per la persona física, "sense necessitat d'interposar cap societat per a això, en tant que la societat no aportava cap activitat professional". "És evident que no existeix cap prohibició legal en relació a la prestació de serveis professionals a través de societats mercantils, però el que no empara la norma és que s'utilitzi una societat per a facturar els serveis que realitza una persona física, amb l'única finalitat de reduir la imposició directa del professional", destaca.