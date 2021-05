La policia de l'estat de Nou Hampshire ha emès una ordre judicial d'arrest contra el cantant Marilyn Manson per agressió, en relació a un incident amb una reportera de TV en un concert a l'agost de 2019, segons informen els mitjans d'Estats Units.

La policia va indicar aquest dimarts que l'ordre porta en vigor des d'octubre de 2019, però va assenyalar que malgrat les repetides notificacions a Manson, el nom real del qual és Brian Warner, el cantant no ha tornat a aquest Estat a fer front als càrrecs per dos delictes menors.

La nota policial publicada a Facebook va remarcar que l'emissió d'aquesta ordre no "és una presumpció de culpabilitat" i que els càrrecs no "són per delictes de caràcter sexual", atès que Warner ha enfrontat diverses acusacions sobre aquest tema recentment. Els càrrecs podrien implicar cadascun una multa de 2.000 dòlars (uns 1.636 euros al canvi actual) i fins a un any de presó.

Per part seva, l'advocat del músic, Howard King, ha assenyalat en un comunicat enviat a la revista People que no és un "secret" que "a Manson li agrada ser provocador en escena". Manson, de 52 anys, és una de les grans estrelles del metal i del costat més sinistre del rock en les últimes dècades, amb èxits com 'Sweet Dreams' i 'The Beautiful People'.

Segons ha explicat King, el càrrec contra Manson es va presentar arran de la demanda que va posar una fotògrafa per rebre al braç una escopinyada del cantant. Van demanar "proves dels danys" i "mai" van obtenir resposta, ha afegit.

Per l'advocat, tota la demanda és "absurda", però ha agregat que "cooperaran" amb les autoritats. Manson enfronta, d'altra banda, acusacions d'abusos sexuals per l'actriu Evan Rachel Wood, qui fou la seva parella durant un temps, i per altres quatre dones. El cantant va negar aquestes acusacions per considerar-les "horribles distorsions de la realitat" i va sostenir a més que totes les seves relacions íntimes van ser "consentides".