La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha estat enxampada a Eivissa per la revista Lecturas amb la seva nova parella, un tècnic sanitari de 45 anys.

Els dies de descans de la parella a Eivissa han cridat l'atenció de tots els mitjans de comunicació i, com sol ocórrer en aquests casos, les xarxes s'han omplert de comentaris sobre aquest tema, sobretot Twitter.

En el mur de l'ocellet blau són diverses les crítiques que s'aboquen sobre aquest viatge. Moltes d'elles assenyalen que la presidenta madrilenya passeja per Eivissa sense la mascareta obligatòria. Segons es mostra en les imatges que ha publicat la revista Lecturas, tampoc en porta la seva parella, per la qual cosa cadascun podria haver ser multat amb 100 euros.

Altres usuaris no perden l'oportunitat de recordar-li a la presidenta el famós plantejament que va fer públic en campanya electoral destacant la "llibertat" de la qual es gaudeix a Madrid, posant com a exemple que qualsevol persona pot trencar amb la seva parella i no tornar a creuar-se-la pel carrer -a Madrid- mai més.

Ayuso está de vacaciones en Ibiza con su novio , ten cuidado que en Ibiza te puedes cruzar que tú exnovio — juane lopez .podemos (@juanenriquelop6) 26 de mayo de 2021

Isabel Díaz Ayuso besándose con su nueva pareja en Ibiza en la portada de la revista Lecturas de esta semana.



¿Será que se ha tenido que ir de Madrid para no encontrarse con su ex?

😅😂 — Andrea (@andrea_drea80) 26 de mayo de 2021

Altres crítiques van dirigides a la situació sanitària que travessa la capital d'Espanya, amb una incidència acumulada per covid bastant elevada, amb 164 casos per 100.000 habitants (la d'Eivissa, per exemple, és de 25) i que mentre es mantenen aquestes xifres Ayuso marxi de vacances.

Independentment de les crítiques que rep per la seva escapada a l'illa, no es pot negar que la notícia s'ha fet viral.

Els mems tampoc s'han fet esperar, i quan s'ha publicat la notícia del nou romanç d'Ayuso la imaginació de centenars d'usuaris de xarxes socials s'ha posat a la feina.

Isabel Díaz Ayuso enamorada de nuevo, con su nueva pareja. pic.twitter.com/Pui5ATNd5V — MigueldeIbiza (@MigueldeIbiza) 26 de mayo de 2021

La vida sentimental de la presidenta de Madrid ha saltat a les portades de les revistes del cor sobretot perquè poc se sabia d'ella fa uns sis mesos, quan va sortir la notícia que havia trencat amb la seva parella, amb la qual portava quatre anys de relació, i que a més estava divorciada (es desconeix la identitat del seu exmarit).

Una vegada soltera, Ayuso no va tenir objeccions en plena campanya electoral a assegurar que, al costat de José Luis Martínez-Almeida (alcalde de Madrid), eren uns solters d'or, a més d'explicar en el programa de la periodista María Teresa Campos que, respecte a la seva vida sentimental, es trobava "esperant", i afegia que escassejaven els homes interessants.