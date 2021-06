Sembla mentida, però «encara és necessària». La Jornada de l’Esport Femení torna aquesta setmana a Girona, amb una edició més extensa, dins del context de la pandèmia de coronavirus. A diferència de les altres edicions, la novena s’ha hagut de repartir en quatre dies, des d’avui fins diumenge, amb un nou format adaptat a les restriccions sanitàries que inclourà exhibicions, tornejos i entrenaments. Amb l’objectiu de visibilitzar la figura de la dona en un món en el qual els homes s’emporten gran part dels mèrits i dels focus, enguany es comptarà amb quatre ambaixadores de diferents modalitats per buscar un reconeixement social i la igualtat d’oportunitats per a les esportistes i les futures generacions. L’esquiadora Núria Pau, la jugadora de tennis taula Sofia Xuan, la gimnasta Judit Carmaniu i la futbolista Núria Llop són les encarregades de portar la veu cantant.

«És trist que hi hagi d’haver unes jornades per commemorar l’esport femení perquè l’esport no té gènere i hauria de ser imparcial, però benvingut sigui tot el que pugui obrir portes a les nenes per fer-los el camí més fàcil», manifesta la migcampista del Girona FC Núria Llop. La mateixa línia segueix la campiona d’Espanya i d’Andorra d’eslàlom en esquí alpí Núria Pau: «M’agradarà veure el dia que no faci falta fer-les perquè voldrà dir que haurem arribat a l’objectiu». En aquest sentit, la jugadora del Club Girbau Vic de tennis taula Sofia Xuan Zhang, 5a en el rànquing mundial, creu que «són importants perquè és a còpia de promocions com aquesta que s’aconseguirà una bona base per garantir la igualtat en un futur». A més a més, Xuan destaca que en el cas del tennis taula «les llicències femenines són exageradament baixes, amb només un 10% respecte a les masculines». «I això que és un esport versàtil que pot jugar tothom», afegeix.

Té més ressò mediàtic, tot i que el futbol femení segueix vivint una situació de desigualtat envers el masculí. «S’està fent un bon treball des de la base i va creixent a poc a poc, però el Girona hauria de ser el referent a les comarques gironines. Hi ha pocs clubs i bastantes diferències entre categories», apunta Llop. Mentre que Pau, que practica un esport «molt minoritari» com és l’esquí, relata com al llarg de la seva carrera esportiva s’ha trobat amb els típics comentaris que senten les noies com «t’estàs deixant la pell per una cosa que no et donarà de menjar». «Sempre he sabut que el camí era difícil, però també que seguiria donant el millor de mi per aconseguir els meus propòsits», diu l’esquiadora. Per a Xuan, «és un peix que es mossega la cua»: «Només es queden les que aguanten. D’entrada som poques, es va deixant a mesura que creixes o et fas adulta. Si jugues sempre contra les mateixes rivals, el teu esport s’acaba convertint en solitari i les condicions fan que t’acabis desapuntant». Per a elles, participar a la Jornada és un «orgull i honor». Totes se senten partícips del camí per assolir la «igualtat».

La Jornada té el tret de sortida avui amb activitats programades de sis a vuit de la tarda a la plaça de Salvador Espriu, la plaça de Calvet i Rubalcaba i el riu Onyar. Aquest dijous, el torn del tennis, vòlei, gimnàstica rítmica, judo, paleotraining i orientació; demà, de l’handbol, tennis taula, patinatge, escacs, rugbi, atletisme i piragüisme; i dissabte, bàsquet, gimnàstica, futbol i halterofilia. Hi participaran una trentena d’entitats i clubs de les comarques gironines, així com equips de base i escoles. La clausura serà diumenge amb un acte a l’Auditori Josep Irla, l’edifici de la Generalitat a Girona (de 10.30 a 13 h). La idea és projectar el documental «Hijas de Cynisca» i després fer el col·loqui amb la seva directora, Beatriz Carretero, a més d’altres esportistes convidades.