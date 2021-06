Les darreres setmanes he estat especialment atent a les obres de la nova estació barcelonina de l’AVE a la Sagrera, que han agafat una velocitat considerable. Em va sobtar, feia un temps que ni m’hi fixava. No sé si fou pujant a Barcelona o baixant a Girona (distinció no gens gratuïta ja que permet discriminar l’autèntic gironí de l’impostat en una mena de clau secreta) quan vaig aixecar els ulls del diari i em vaig trobar que aquell solar que perpètuament exhibia quatre ferros i columnes de formigó havia canviat d’aspecte. El considerava ja condemnat a perpetuïtat, com aquelles obres que han quedat a mig fer fins que el temps i la natura les van cobrint d’oblit, vegetació i deteriorament. A internet he trobat pàgines que col·leccionen aquest veritables museu dels horrors del ram de les infraestructures.

Quan a principis de 2013 l’AVE va arribar a Girona i Figueres jo contemplava per sistema aquelles obres. L’estació de la Sagrera és una vella aspiració de la capital catalana per comptar amb una gran estació que reuneixi en un mateix complex l’alta velocitat, mitja distància, rodalies, metro i també els autobusos interurbans. Important per als equilibris interns de la Ciutat Comtal i que transformarà els barris implicats. Una obra que afortunadament havia assolit el consens de les diferents administracions. L’estació de Sants, a més, esta col·lapsada (Sagrera duplicarà la capacitat i Sants seguirà operativa), no pot créixer més ni en combois ni en passatgers si no és deteriorant encara més el servei. Baixar del tren a Sants és, a vegades, una epopeia. Molts ho hauran comprovat.

Però la meva vocació de fer una mena de visita d’obres permanent des del seient del tren es va frustrar. Als primers anys, aquelles obres no es movien gens ni mica. Dues circumstàncies foren decisives. La primera és la crisi econòmica, que va provocar la retallada de les inversions projectades. La segona fou una auditoria de la mateixa ADIF, el gestor estatal de les infraestructures ferroviàries, enviada a la fiscalia anticorrupció per uns sobrecostos detectats en la liquidació parcial de l’obra ja acabada. Registres, detencions, tot un xou que va acabar anys després amb el jutjat arxivant l’assumpte en considerar que les obres complementàries s’havien de fer sí o sí. El fet és que s’aturaren les obres.

Un dia, al tren, un company de seient em feu una curiosa observació en veure, malgrat que l’obra estava aturada, que a la Sagrera hi havia un bon nombre d’operaris anant d’una banda a l’altra. «Vols dir que aquest moviment no és attrezzo, que potser no ho ha organitzat una companyia de teatre o de televisió, potser ho ha muntat algun amic teu...». Atrezzo en un teatre, en una pel·lícula o en una sèrie són el conjunt d’objectes i detalls de tota mena que caracteritzen la situació per fer creïble la gravació o el rodatge. Però també atrezzo té un doble sentit, és allò que és secundari en la producció. Per vestir la situació. No sempre és així.

L’envergadura de l’obra justificava plenament, malgrat l'aturada, que hi hagués força gent treballant en tasques de manteniment o de seguretat. Mentre pensava en les tones d’atrezzo que trobem en tota situació per aconseguir que tot es mogui i res canviï. Però també és cert que els petits detalls a vegades són importants, encara que siguin d’atrezzo. Quan vaig començar a treballar a Televisió Espanyola governava Felipe González i s’havia fet coneguda l’afició del president als bonsais, que cuidava personalment en diferents indrets de La Moncloa. Un dia va venir a TVE Julio Anguita per a una entrevista. Faltaven pocs minuts per començar quan va esclatar una crisi. Un assessor del líder comunista es va adonar que al decorat que s’havia preparat per fer més acollidora l’entrevista hi havia un bonsai! Això es podia interpretar de forma subliminal com una mena de subordinació als socialistes i va obligar a retirar-ho. Sort del regidor del plató que va estar ràpid i va tapar el forat amb els dos volums del Diccionario del uso del Español de María Moliner que eren en un racó.

El comentari sobre l’atrezzo del company del tren no es va quedar sol aquell dia. Hores després, en comentar-ho, un amic m’explicava que el seu fill, economista recent llicenciat, havia tornat d’una estada a la Xina per perfeccionar l’idioma. Content perquè mai li varen faltar diners gràcies al fet que era ros i de pell molt blanca. Això exigia una explicació. Resulta que és un aspecte físic molt buscat per companyies locals a la Xina per exhibir als visitants que entre el seu personal hi ha treballadors americans o europeus del nord. Cosa que sembla que dona molt prestigi. Atrezzo total.