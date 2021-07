Aquest dijous el bisbe de Girona, Francesc Pardo, va fer entrega de la Creu «Pro Ecclesia et Pontifice» a Rafel García García, membre del consell per als assumptes econòmics del bisbat; a Josep Víctor Gay Frías, periodista de l’oficina de comunicació diocesana, i a Robert Xifre Anglada, ecònom diocesà. Aquesta és la màxima distinció que la Santa Seu pot concedir als laics i té el seu origen en el pontificat del papa Lleó XIII, el juliol de 1888. Segons van explicar, aquesta es lliura a aquelles persones que han treballat amb fidelitat per l’Església i han col·laborat en la seva missió i servei.

L’acte institucional va tenir lloc a Casa Carles, seu del Bisbat de Girona, i va comptar amb la presència de familiars i amics dels condecorats. Després d’una salutació de benvinguda per part del bisbe Francesc, es van glossar les biografies de les tres persones guardonades per part del vicari general, Mn. Lluís Suñer, i el provicari general, Mn. Joaquim Giol, tot destacant la seva implicació amb l’Església i en particular en l’àmbit de la diòcesi de Girona. Després del lliurament de cadascuna de les creus, els guardonats van fer una breu intervenció d’agraïment.

Rafel García va ser el primer a rebre la distinció. En el seu parlament es va posar a la disposició del bisbe per seguir col·laborant amb la diòcesi. Per la seva banda, Josep Víctor Gay va voler recordar unes paraules del bisbe adreçades als periodistes destacant el factor humà com a element essencial en l’àmbit dels mitjans de comunicació social. Finalment, Robert Xifre va fer un repàs a la seva trajectòria a la cúria diocesana amb un especial agraïment a totes les persones amb qui ha col·laborat al llarg dels anys.