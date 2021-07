Dret a matar». Ningú acceptaria aquesta definició de l’eutanàsia, encara que el nom mateix, en el seu origen grec, significa «bona mort». Però l’eutanàsia només pot ser «bona» si es mata. Crec que hi ha un vell adagi català que diu: «Morta la cuca, mort el verí». La mort com alliberament i la vida com una nosa insuportable. Tot aixo és molt fort.

És més que cert que la intenció del legislador només pretén matar el verí. Però el fet és que la nova llei és d’una imprudència flagrant. De quina mànega es treu l’Estat el poder donat a un metge per matar?

La prudència legislativa hauria d’haver estudiat les possibilitats científiques i socials de les cures pal·liatives. No n’he sentitparlar a nivell polític. L’home té recursos i aspectes d’una complexitat variada. Moltes malalties mentals que tendeixen al suïcidi són curables. El legislador s’ha saltat de dret la ciència de les cures pal·liatives. No és cap broma. Respon a la complexitat constitutiva de l’ésser humà, de la seva volubilitat, de la seva necessitat d’afecte, de familiaritat, de gent que el miri amb interès i amb amor. El que serveix no domina. L’Estat té tendència a dominar.

En el nou procés de mort no apareix cap jutge. La picardia humana pot manipular la varietat de situacions familiars. Hi ha un subjectivisme potent. Aquesta llei d’eutanàsia aporta uns nous poders estatals.

Els països més avançats d’Europa no han assumit aquesta llei. Hipòcrates, el més gran metge de l’Antiguitat (segle quart abans de Crist), va redactar un jurament de servir sempre la vida. Això, tots els metges ho saben. Em manca un pregunta: qui pagara el metge per matar?