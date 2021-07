Aquest dilluns al vespre sortia del recinte del Mobile, la fira de telefonia de Barcelona. Em semblava que la majoria de delegats, enguany, eren de casa. Repassant el que havia vist al llarg del dia me n’adonava que el fet més rellevant era, senzillament, la seva mateixa celebració. El Mobile de l’any 2020 fou el primer gran esdeveniment mundial suspès quan es començava a estendre el virus de la Covid i les grans companyies que anul·laven la seva presència ja disposaven de suficient informació privilegiada per decidir-ho. Anàvem cap a la catàstrofe. Ara s’ha celebrat de nou la fira amb menys gent i amb poques novetats.

Aquells dies de febrer del 2020 la commoció era total a Barcelona. El Mobile era, en algunes qüestions, un veritable manà per molts sectors. Els hotels, reservats d’any amb any, podien aplicar les màximes tarifes. Molts restaurants eren bloquejats per les companyies pels seus sopars privats o festes. Xofers, estudiants que parlaven bé anglès o i tot el ram d’allò que els anglosaxons anomenen «escorts», és a dir personal de companyia diürna o nocturna no donaven abast. El rei Midas. Un sector en plena expansió com la telefonia on el màrqueting i l’acció comercial és essencial. No es reparava en despeses i la terminal d’aviació privada corporativa del Prat estava col·lapsada.

Enguany no hi havia acreditacions materials, sinó reconeixement facial i codis al telèfon. Un d’ells per fer-te una PCR. Ràpid i eficient per després asseure a una cadira d’un pavelló mentre es feia l’anàlisi, rebies el resultat i directament se t’autoritzava o barrava l’accés a les instal·lacions. La Fira és una de les grans institucions de Barcelona i ha assolit una gran reputació arreu. Els salons monogràfics són fills de la mítica «Feria Internacional de Muestras» a Montjuïc, que com deia el seu nom «mostrava» les novetats. Allà s’hi va veure el primer Seat 600 o la primera emissió de televisió, també la primera Coca Cola o el primer Donut. En unes dècades d’autarquia era cosmopolitisme pur, una finestra al món d’anada i tornada. Igual que, per fires, a la meva infància o adolescència anaven assedegats de conèixer novetats i de recollir propaganda al «Certámen Agrícola y Comercial» de Girona. De la Fira gironina molta gent encara en diu «el certamen».

Mentre esperava el resultat de la PCR llegia al telèfon les notícies del dia. I quina casualitat, en plena fira del Mobile llegia que una impremta de La Corunya, acabava d’ imprimir la darrera i última edició de les «páginas amarillas» editades a Espanya. És la corresponent a la província de Terol, aquella que reivindica la seva existència fins i tot amb un diputat al congrés electe amb una candidatura que portava per nom «Teruel Existe». S’inaugura el Mobile i fineixen las «páginas amarillas», igual que a la setmana en que va morir Antonio Mercero, l’autor de «La Cabina», mític i premiat programa de televisió, es feia publica la fi de l’obligació legal que tenia Telefònica de mantenir obertes un mínim de cabines telefòniques per tot el país.

L’anècdota és tot un símbol que aquest és un sector extraordinàriament dinàmic i on una novetat no només supera sinó que a vegades elimina a l’anterior. Nokia, Motorola, BlackBerry varen quedar en segon terme quan va aparèixer l’iPhone o els nous models de Samsung. El primer telèfon mòbil que vaig tenir era una mena de sabata que reunia la condició de portable, però exigia una cartera o una bossa per moure’s amb ell atesa les seves dimensions. Jo que soc de guardar coses, des d’aquell primer Nokia de 1992 que ensenyava a família i amics com un artefacte espacial, conservo a una caixa de certes dimensions tots els telèfons que he anat tenint al llarg d’aquestes tres dècades. Evidentment cadascun amb el seu carregador, complicació encara no superada.

Ja a dins de la fira, ullava allò que em semblava interessant, tot el que son gadgets: rellotges intel·ligents, roba amb sensors, electrodomèstics que s’activen amb la mirada, ulleres per connectar al telèfon i veure imatges de qualitat 8K, etc. Vaig anar també a una conferència , assegut relativament a prop del senyor John Hoffman, l’organitzador de la fira. Fa uns anys el vaig saludar amb un grup de gironins que érem a la llotja del Camp Nou, convidats per la junta del Barça amb motiu d’un FC Barcelona-Girona FC. Ens va parlar de racons (i restaurants) de les nostres comarques. És un home cabdal per mantenir la fira a Barcelona i creu més en el nostre país que molts de nosaltres