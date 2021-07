Richard Donner, director de pel·lícules de finals dels anys 70 i dels 80 tan exitoses com ‘La Profecia’ (1976), ‘Superman: la pel·lícula’ (1978) o la seqüela ‘Superman II’ (1981), ‘Els goonies’ (1985) o ‘Arma Letal’ (1987), ha mort als 91 anys, segons informa ‘The Hollywood Reporter’. La viuda de Donner, Lauren Schuler Donner, va avisar de la mort la publicació especialitzada ‘Deadline’, i la companyia productora del cineasta va confirmar la notícia a la revista ‘Variety’, sense que es revelés la causa ni el lloc de la seva mort.

Donner, que va rebre un homenatge de l’Acadèmia del Cine nord-americà fa quatre anys, va dir llavors, al final de la vetllada: «Ha sigut la nit més increïble que podia imaginar». «Diré una frase que mai vaig pensar que diria: ¡Moltes gràcies a l’Acadèmia!», ja que mai va ser nominat a l’Oscar.

Nascut al Bronx (Nova York) el 1930, Donner va estudiar empresarials i teatre i va començar la seva carrera com a actor en escenaris fora de Broadway, però de seguida es va interessar per la direcció i va començar a fer les seves primeres passes en televisió.

Va dirigir algunes de les pel·lícules més icòniques de la dècada de 1970 i el 1980, començant per la cinta de terror «The Omen» (1976), en la qual va aplicar part del que havia après treballant en la famosa sèrie televisiva de misteri «The Twilight Zone». L’èxit més gran li va arribar, dos anys més tard, amb «Superman», protagonitzada per Christopher Reeve i que va recaptar més de 300 milions de dòlars a les taquilles de tot el món, més del quíntuple del seu pressupost de 55 milions.

Pel·lícules de superherois

«El seu ‘Superman’ és l’arquetip de les pel·lícules actuals de superherois. Continuarem mirant d’assolir el llistó que va deixar llavors», va indicar el president de Marvel, Richard Feige, durant un homenatge a Donner organitzat el 2017 per l’Acadèmia de Cine. També el llavors president de DC Entertainment, Geoff Johns, va definir en aquesta gala «Superman» com «la millor pel·lícula de superherois de la història», i va lloar Donner per fer creure el públic «que un home podia volar».

Una altra de les seves cintes de culte és «The Goonies», una comèdia en la qual un grup de nens buscava un tresor amagat i que va marcar la infància de milions de persones a tot el món, i també va deixar empremta amb «Ladyhawke» (1985), una cinta romàntica protagonitzada per Michelle Pfeiffer. Però va ser la saga d’«Arma Letal» la que el va elevar a la meca de directors que han generat més de mil milions de dòlars en taquilla, amb quatre exitoses entregues protagonitzades per Danny Glover i Mel Gibson.

En les dècades de 1980 i 1990 va continuar dirigint «blockbusters»: va tornar a comptar amb Gibson per a «Maverick» (1994) i «Conspiracy Theory» (1997), després de treballar amb Bill Murray en la comèdia nadalenca «Scrooged» (1988) i amb Antonio Banderas i Sylvester Stallone a «Assasins» (1995). «Ser director va ser el millor regal del món. No va ser feina. Va ser un plaer», va assegurar Donner durant la gala en el seu honor organitzada el 2017 per l’Acadèmia.

Donner es va enamorar de la seva dona, la productora Lauren Shuler, després de treballar junts a «Ladyfalcó», i va començar a produir amb ella diversos projectes, com la tercera entrega de «The Omen» i la trilogia infantil «Free Willy».

En els seus últims anys actiu, va ser el productor executiu de la taquillera «X-Men» (2000) i la seva preqüela «X-Men Origins: Wolverine» (2009), que van mantenir viva la seva connexió amb les pel·lícules de superherois.