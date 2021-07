Dijous vinent a la sala Miquel Diumé de l’ajuntament de Girona, l’olotí Salvador Vergés presenta «La llanterna de Montmartre», una novel·la sobre un adolescent que se’n va a viure a París, i que té molt a veure amb la vida real de l’autor

Qui pogués viure d’adolescent a París, oi?

Ostres, sí. D’adolescent i fins i tot abans.

Ha estat a París?

Aquesta novel·la la vaig anar a escriure a Montmartre. D’adolescent també hi havia estat, hi vaig anar en autoestop.

Hi ha alguna cosa explicable, d’aquella època?

Una cosa molt curiosa. Als anys seixanta hi vaig comprar un quadre. Jo era tímid com l’Eloi, el protagonista.

No ho sembla.

Perquè parlo molt, així els altres es pensen que ho sé tot.

Va perdre la timidesa a París?

No, què va.

Hi va perdre alguna altra cosa?

Tampoc (riu). Ja l’he entès, ja.

Així doncs, tornem enrere, al quadre que va comprar als anys seixanta.

Bé, jo visc sol, i fa un temps al parquet de casa vaig trobar una targeta: duia el nom del pintor que havia fet aquell quadre, mig segle abans. Com havia arribat allà? Em vaig espantar una mica i tot.

No n’hi ha per menys.

Resulta que estava darrere del quadre, enganxada, i jo no ho sabia. Simplement havia caigut. Ho vaig interpretar com un senyal i vaig anar a Montmartre.

Mig segle després?

Doncs vaig trobar el pintor! Li vaig explicar el que m’havia passat i ens vam veure cada dia. Bona part del que surt a la novel·la, m’ho va explicar ell d’aquells anys de bohèmia. I em vaig quedar a París a escriure el llibre.

París bé val una missa?

He, he, confesso que no hi vaig anar ni un sol dia.

Anem al que interessa: pel despertar sexual, és millor París o Olot?

Allà on arribi el despertar. No hi ha un lloc millor que d’altres.

Què enveja de França?

En aquests moments, res. En aquella, època, sí, a mi em semblava tot diferent. Una ferreteria era diferent a París, a Amsterdam o a Barcelona. Jo vaig anar a recórrer Europa per trobar el meu futur, no com ara, que el que es porta és dir «m’he anat a trobar amb mi mateix». Per trobar-me a mi, no haig d’anar gaire lluny.

Les millors coneixences es fan als bars, com li passa a l’Eloi?

Crec que sí. Als bars o als carrers, però si és al carrer, acabes entrant a un bar.

La timidesa de l’Eloi és quasi malaltissa. De debò vostè era així?

Era una cosa grossa. Com que treballava en una empresa de magnetòfons, en tenia un. Quan una noia m’agradava molt, em gravava les converses amb ella, però jo tot sol: pregunta-resposta. Llavors, quan la veia pel carrer, tenia la sensació que ja hi havia parlat, i això m’ajudava.

Un mètode curiós.

Després no hi parlava mai, però hi havia parlat tot sol, a dins de la meva habitació.

Havia fet de mestre industrial: què s’ha sortit de mare, avui?

La velocitat tecnològica. De Colom al meu pare, no canviava gaire, tots dos havien fet transport en carreta. En els darrers anys, la velocitat és terrible.

També es va dedicar a fer etiquetes adhesives. Coneix molta gent enganxosa?

(Riu) No, perquè me’n sé desfer, suposo que gràcies a aquella feina. La vida és massa curta per perdre el temps amb algú que no et va, millor desenganxar-se.