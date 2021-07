L'any 2021 ha estat replet de rumors sobre la possible ruptura entre Pablo Iglesias i Irene Montero, una de les parelles de moda dins del món de la política, però ni ell ni ella l'han fet mai oficial. Cap creia que la seva vida privada importés tant, i per això volien mantenir-la al marge dels programes d'actualitat, però de poc els ha servit aquest silenci, ja que El Cierre Digital ha pogut confirmar que la separació entre tots dos és oficial.

Al març ja avançàvem que Pablo Iglesias hauria abandonat aquell mateix mes la casa familiar, i ara és quan sabem que realment va anar així: l'exlíder d'Unides Podem i la ministra d'Igualtat han separat els seus camins després de cinc anys de relació. La parella va passar per una important crisi que es va aguditzar mesos abans que ell abandonés el món de la política, per la qual cosa van creure que el millor era acabar. L'habitatge en la qual residien, la famosa mansió de Galapagar, ha estat venuda per 660.000 euros, 45.000 euros més del que els va costar en 2018. I ara ella viu amb els seus tres fills, Leo, Manuel i Aitana, en una ubicació diferent i allunyada del focus mediàtic. El mateix li ha ocorregut a Pablo Iglesias, qui hauria volgut construir-se un habitatge a La Berzosa, distanciant-se de les càmeres el màxim possible.