Artífex d’alguns dels himnes mediàtics d’Alfred Garcia o Miki Núñez, el cantant i compositor Nil Moliner aturarà la gira al festival Sons del Món de Roses, en el que serà el seu únic concert d’estiu a les comarques gironines.

Durant el confinament sortia a tocar al balcó. Encara ho fa?

No [riu]. Vaig passar el confinament a casa els meus pares, va ser com un retorn als orígens, allà on va començar tot. Feia els concerts al balcó per supervivència, per poder sortir a tocar i sentir alguna cosa semblant al que experimento quan pujo a l’escenari.

La pandèmia l’ha bloquejat?

Del tot. Necessito viure per escriure, i durant el confinament poca cosa podíem viure. He escrit poc, per no dir res.

I què necessita per inspirar-se?

En el meu cas, la inspiració arriba quan menys m’ho espero. A la furgoneta anant de gira, al supermercat, amb els amics... i em salva tenir eines que em permetin plasmar les idees. El mòbil m’està salvant la vida! Si em venen melodies, em gravo, si em venen frases, les guardo a «Notes». I després hi ha el procés d’asseure’t a l’estudi i començar a cuinar, però els ingredients ja els tens.

Deixar-se trobar, doncs.

Evidentment hi ha vegades que si forces, les coses surten, però com menys forcis, més veritats expliques.

Cançó que publica, cançó que es converteix en èxit indiscutible. Com sap que funcionarà?

Tant de bo ho sabés [riu]. Intento escriure coses de veritat, des del cor, i sobre coses que em passen. No penso en res més que en expressar-me i en emocionar la gent. I si les cançons es fan grans és perquè la gent s’emociona escoltant-les.

I encara més, si s’enganxen.

L’únic que faig és escriure veritats. I és molt fàcil que la gent s’emocioni amb una veritat.

Què en queda, d’en Nil Moliner que feia versions?

Tot. En Nil d’abans estava molt il·lusionat i volia tenir el seu públic. Ara, segueixo il·lusionat i somio que aquest públic es faci molt més gran. A casa, encara canto amb el comandament de la televisió. En Nil somiador mai s’ha perdut.

Com està vivint la retrobada amb el públic amb la Gira Zero?

És molt emotiu. És un plaer estar a la carretera una altra vegada, i quan soc a la furgoneta de camí a un concert, a vegades em cauen les llàgrimes. Hem de valorar el que podem tenir ara.

Amb quina cançó s’identifica més?

És difícil, perquè totes corresponen a un Nil en un cert moment. Però en aquest precís instant, diria que Libertad.

«Som Ocells» és la seva única cançó en català. El català és poc comercial?

Escric molt en català, però volia trobar el moment i la cançó perfecta. I és brutal veure que allà on anem la gent s’interessa per traduir la lletra, per cantar-la, sense polititzar la llengua.

Com serà el nou àlbum, «Un secreto al que gritar»?

Molt diferent al primer. Aquí he pogut meditar més cada paraula que he escrit.

I... quin és aquest secret?

Només diré que el meu secret el descobrirà, segur, qui escolti el disc.

Ja n’ha publicat quatre avançaments. Partidari, de l’estratègia?

La veritat és que no ho veig com una estratègia. Vull que la gent doni a les cançons el mateix amor que jo hi he posat creant-les. I que se les faci seves.

El disc sortirà a l’octubre. Avançarà algun altre senzill?

Segur que sí. Fins l’octubre encara queda molt i no me’n podré estar.