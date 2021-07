Una coneguda actriu de ’Joc de trons’ ha condemnat l’assassinat de Samuel Luiz per mostrar el seu total rebuig de crims com aquest. Lena Headey, intèrpret en la ficció de Cersei Lannister ha compartit un missatge per denunciar el cas amb els seus seguidors de tot el món.

Al costat d’una imatge del jove, Headey li ha dedicat unes paraules: «Samuel, mereixies viure una vida plena d’amor i felicitat. Sento tant que l’odi i la por i la ignorància encara persisteixin en tanta gent», ha comentat recalcant el seu recolzament al col·lectiu LGTBIQ+. La publicació no ha tardat a rebre milers de missatges de seguidors que mostraven el seu recolzament a l’actriu i condemnaven l’assassinat de Samuel.

A la publicació també ha recalcat la necessitat que es faci justícia per al jove. L’actriu ha afegit una explicació del que va passar la nit en què el noi va ser assassinat per 12 persones que li van donar una terrible pallissa que va acabar amb la seva vida perquè les persones d’altres parts del planeta arribin a conèixer el que ha succeït al país.