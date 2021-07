La simpatia que se li reconeixia a la cantant i presentadora italiana Rafaella Carrà en el territori espanyol va quedar acreditada dilluns a la tarda per l'autèntica commoció amb què els mitjans de comunicació i xarxes socials difonien la notícia de la seva mort. Fins i tot Televisió Espanyola, on va triomfar amb els seus programes d'entreteniment i varietats, canviava la programació d'aquell vespre per emetre un especial amb els grans moments que va donar a la pantalla petita i les seves cançons.

La commoció no era deguda a la sorpresa de la seva mort, atès que havia portat amb discreció la seva malaltia. La seva absència de la vida pública s'atribuïa al confinament per la Covid. Tampoc tenia un toc tràgic perquè ha gaudit d'una vida plena, afortunada, reconeguda per molta gent. Aquesta reacció era deguda al símbol que representava la Carrà. Una dona italiana però amb un caràcter molt llatí i amb qui molta gent s'identificava. Una dona independent que no li costava gens declarar-se catòlica i a la vegada molt d'esquerres a la seva manera, gens submisa amb el poder i que cantava a la llibertat i felicitat de la gent. Les seves cançons amb tonades molt celebrades són veritables himnes escoltats a totes les festes. Amb lletres que discretament, en aquells primers anys setanta (encara manava Franco a Espanya i el Vaticà a Itàlia), insinuava que l'amor no entén de sexes, fet que la va convertir en una icona gai o del feminisme, en aquest darrer cas reclamant que la dona pogués canviar de parella si la vida portava a això.

A finals del 2016, Televisió Espanyola va decidir que Rafaella Carrà presentés la gala del seixanta aniversari de la cadena. Li va encarregar la producció a Gestmusic, companyia fundada per La Trinca i que ara dirigeix Tinet Rubira. La meva vinculació professional a la productora em va permetre saludar durant alguns moments dels assajos a Rafaella i comprovar l'encert de l'elecció. Savoir-faire, el seu sentit del xou i sobretot les seves cançons que coneixen i celebren públic de totes les edats. En un moment donat em va referir una anècdota de la seva primera gran actuació, en horari estel·lar, a TVE que explica molt bé que aquesta dona arribava amb el canvi al país. I és que fou la convidada el 19 de novembre de 1975 a un programa que es deia Señoras y Señores, on un artista feia d’amfitrió d'altres cantants.

Sis hores després de cantar a TVE Felicità, ta, ta i ni més ni menys que Rumore (així es titulaven les cançons), moria Francisco Franco.

Aquesta és l'Espanya que descobria Rafaella Carrà, la del canvi i la transició. L'èxit d'aquella actuació fou tan extraordinari que la contractaren per presentar més episodis d'aquest programa. El primer, doncs, emès amb Franco agònic i el darrer, un any després, amb els partits polítics a punt de ser legalitzats. Quin any! He recordat aquests dies aquesta darrera conversa de 2016 que coincidia amb l'anunci de la seva retirada. També de quan vaig tenir més ocasió de tractar-la, a mitjans dels noranta, jo treballava a TVE quan ella presentava un programa de varietats de gran èxit, en directe, que es deia Hola Rafaella. Era conegut que cuinava molt bé, fins i tot havia publicat llibres, gravat en vídeo les seves receptes i divulgava consells gastronòmics.

A vegades, al matí, ben aviat, quan tenia programa, cuinava una notable quantitat de ragú, que és com en diuen genuïnament a Bolonya al seu plat de pasta més conegut, una salsa de tomàquet i carn. Acabat el programa convidava a sopar a un grup d'amics. Bullia els tagliatelle i hi afegia la salsa. Tagliatelle al ragú. Mai els vaig menjar a casa seva directament preparats per ella. Però una nit la cassola amb la salsa, el ragú, no va servir per a cap sopar i va acabar a casa meva. Una casualitat llarga d'explicar però amb pocs misteris. Fou la base dels meus àpats d'aquell cap de setmana.

Rafaella vivia a Roma, va voler que el funeral fos oficiat a l'església de Santa Maria en Aracoeli, prop de la plaça del Campidoglio, amb unes senzilles i bellíssima escalinata i façana, però ella era bolonyesa. La passió dels habitants de Bolonya, la rossa, la docta e la grassa per la cuina és tal que gent com ella i Umberto Eco han defensat on ha fet falta la genuïna recepta del seu plat més reconegut i que ella va penjar a Youtube. Em diuen que l'homenatge gastronòmic del senyor Cortey de Palafrugell a Rafaella té data propera.