Guillem Vilella, més conegut com a Guille Milkyway, és el cantant i l’ànima del grup La Casa Azul, que el 24 de juliol farà parada al festival «Sons del món» de Roses per acabar la gira del seu últim àlbum «La gran esfera» (2019) i començar a introduir el nou disc , que sortirà el 2022. A la primavera ja van triomfar a l’Strenes.

La pandèmia els va enganxar en plena gira de La Gran Esfera (2019), però el 2022 trauran nou disc. Els concerts d’ara acomiaden la gira de l’últim disc o donen la benvinguda al nou?

És una continuació de la gira de La Gran Esfera però també té moltes cançons d’altres àlbums més antics. Al principi no volíem tornar a tocar fins al 2022, però si hi ha concerts que ens permeten treballar a tots els membres del grup, ho fem.

Per tant, no toqueu cançons inèdites del nou àlbum?

No, només Entra en mi vida, que va sortir a la primavera i potser alguna més que introduirem a l’agost. Però de moment, no. A mi m’agrada que quan hi ha disc nou també hi hagi una nova escenografia que l’acompanyi, i ara encara no tenim acabada la nova.

Una de les coses que els caracteritza més és que juguen molt amb els efectes visuals i l’estètica. Com es passa de la idea a l’escenografia?

És un treball en equip en el qual hi participem tots els membres de la banda i proveïdors de llums, material... Però primer faig una pluja d’idees, les poso sobre la taula i, a partir d’aquí, es busquen molts referents on emmirallar-se. La clau és trobar l’equilibri entre allò que vols fer i el que realment pots fer.

La Casa Azul és energia positiva i ganes de saltar a la pista. Com és un concert amb pandèmia i restriccions?

Aquest ha estat un dels motius pels quals no volia tocar en directe, perquè no em sentia còmode amb les restriccions: jo volia expressar-me i que em deixessin expressar! Per nosaltres el directe va molt lligat a donar un moment d’evasió al públic, i això també forma part del procés creatiu del grup.

Però encara que no els ho sembli, poder anar a un concert ara ja és evadir-se de la situació actual!

Sí, té raó. De fet, l’ésser humà és molt volàtil, s’acostuma ràpid a les coses. Ara aconseguim transmetre altres coses a través de diferents llenguatges, però no com ens agradaria.

Quin creu que és l’ingredient que els fa connectar amb el públic?

Suposo que el fet d’explicar històries de veritat, portades al terreny personal. Però és que no ho sé fer de cap altra manera. Per mi és com una teràpia.

Doncs quina sort saber música i poder-la utilitzar per alliberar-se!

Sí! I me’n vaig adonar de ben petit, que em desfeia els nusos a través de la música.

El disc anterior parlava de la seva separació, però l’avançament d’Entra en mi vida és una altra història molt diferent. Què ens explicaran al nou disc?

En realitat és part de la mateixa història (riu). Però sí que tinc moltes ganes de transmetre optimisme i ganes de viure. Sento que el nou disc serà una nova etapa diferenciada dins la història del grup.

Va trigar vuit anys a treure La Gran Esfera però, en canvi, aquest nou disc ha estat molt ràpid. L’ha inspirat la pandèmia?

No, gens, la pandèmia no em va inspirar gens. Em va paral·litzar creativament. No em sentia còmode romantitzant una situació com aquesta. Però, en canvi, sí que el vaig gravar des de casa i va ser realment molt complicat.