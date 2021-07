Havia de ser precisament el 7 de juliol, diada de Sant Fermí, copatró de Navarra (amb Sant Francesc Xavier) i no pas de la ciutat de Pamplona, que es Sant Sadurní, quan el ministre Alberto Garzón, al front del departament de Consum, fes unes declaracions sobre el consum de carn vermella que no varen fer trontollar les sòlides conviccions de navarresos, bascos i altres habitants del nord d’Espanya respecte la superioritat del «txuletón» i el seu mestratge al front de les graelles, però sí que varen generar una espiral d’opinions enfrontades.

Garzón es el màxim dirigent d’Izquierda Unida, soci de Podem, i calia fer-lo ministre perquè li tocava pel cupo. Com que ja estava tot repartit, convertiren en departament ministerial l'àmbit de consum, abans només una direcció general dins de sanitat. 41 milions de pressupost , un parell de centenars de funcionaris i només tres o quatre decrets i és que gran part de les competències ja estan en mans de les comunitats autònomes. Així que, per generar activitat, va decidir fer un video obrint campanya amb el lema #menoscarnemasvida#, demanant que es redueixi el consum de carn vermella i que segueix la línia d’una tesi amb molts defensors, cal reconèixer-ho, respecte a la conveniència de la carn molt processada i als excessos de la ramaderia i producció intensiva. Però tota la carn va acabar al mateix sac. La indústria agroalimentària i especialment les càrnies, sense anar més lluny tant importants a Girona, es varen sentir al·ludides i el ministre d'Agricultura, el socialista Planas, va sortir en la seva defensa rebutjant les tesis de Garzón.

Però qui va acabar embolicant i barrejant carn ultraprocessada amb el magnífic «txuletón» que jo sempre escric a la manera basca va ser el president del govern, Pedro Sánchez, qui poc després, des de Lituània, entrava en matèria dient que «en términos muy personales a mi, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible». Jo ho puc entendre perquè la gastronomia dels països bàltics és contundent i apostaria que li posaren a taula un plat de mandonguilles o «pilotilles» amb una salsa probablement complexa. Interrogat Garzón per la declaració amorosa del president cap al producte estrella de la graella va dir que discrepava amb l’inquilí de la Moncloa. Aquí va estar bé i jo li dono la raó al cent per cent perquè afegia que a diferència de Pedro Sánchez, ell preferia la carn poc feta. Una mica d’ironia és d’agrair, especialment en aquests temps tant crispats.

Gran debat. Etern. El del punt de la carn en aquestes grans peces o en filets, entrecots o mitjanes. En gustos no està res escrit. Això sí, a la terminologia acceptada, quan algú diu que vol la carn feta «al punt», com proclama Sànchez, s’entén que el 50 per cent de l’interior de la carn ha de quedar ben vermella. Quan algú la demana poc feta, com Garzón o jo mateix, vol dir que aquesta vermellor ha d’ocupar tres quartes parts de l’interior del «txuletón» i per tant requereix tres o quatre minuts menys de graella. Finalment per a qui la demana ben feta, en canvi, caldrà exposar la carn al foc tres minuts més que la del «punto presidencial» i la carn ja no serà vermella sinó rosada. Tot això després d’un estricte tractament de la carn a la cambra frigorífica un cop sacrificada perquè la naturalesa ho posi tot en ordre, amb el protocol de trobar la temperatura de la carn abans de posar-la a la graella, com salar-la, la fusta o carbó a emprar o els cops que se la gira.

Tinc un amic del Partit Nacionalista Basc, que mana i que des de fa vint-i-cinc anys em fa la ruta del «txuletón» quan visito aquella terra. Té sentències i teories per a tot. L’he trucat per dir-li que quan pugui hi aniré però també per comentar aquesta polèmica. Aporta tota mena de detalls en defensa del «txuletón» com a carn vermella de gran qualitat, que considera essencial per a la dieta, proporcionant -diu- tot els nutrients que ens subministra gran part de l’energia metabòlica de l’organisme. «Fijate pues, este tío, Sánchez, llega a la Moncloa desde Lituania que le deben haber dado un triste arenque, se mete un chuletón entre pecho y espalda y a la mañana siguiente se viene arriba con tanta proteína para acabar cargándose a medio gobierno. A que no lo has pensado?». Doncs no, no ho he pensat, però quan va començar el procés em va dir un parell de coses que han acabat passant i que, en el seu moment, aquí mateix quedaren escrites.