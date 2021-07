És un títol atrevit. Però cal entendre que no es tracta d’un estudi de sociologia, sinó del que s’ensenyava a la Universitat de París, amb un frare dominic que es deia Tomàs d’Aquino,a la Facultat de Teologia i que continua fent Escola avui dia. La seva actualitat és interessant perquè té també una visió filosòfica de l’ésser humà en un dels aspectes importants, que és la sexualitat humana, i perquè, modernament, la Revolució de Maig del 68 s’ha proposat, entre altres objectius, rebentar la cultura de la castedat, sobretot amb la difusió massiva del pensament revolucionari de les tres M: Marx, Marcuse i Mao. És la nova lluita cultural contra tota aparença d’imposició.

L’Aquinatense diu que la «castedat» s’ha d’educar perquè sigui una «força» al servei de la racionalitat . Aquesta força radica en l’ànima -in subjecto-, diu el Sant . És una virtut. La matèria està en el cos. El cos modificat per la raó, el domini de la intel·ligència pràctica sobre l’impuls sexual. Cita Sant Agustí que afirma que no hi ha vertadera virtut si no és «just», que, en sentit bíblic vol dir «bo». Pertany a la castedat que funcioni segons el judici racional i amb una voluntat que actuï racionalment perquè la castedat sigui un exercici d’humanisme. La gran lliçó de sant Tomàs és situar la sexualitat al centre de la racionalitat i de les virtuts annexes. Si la sexualitat no s’educa per un exercici racional, els resultats són, en el segle Xlll, com en la premsa d’avui dia. Analitza les diverses formes de luxúria, i cita una frase del Llibre de les Etimologies que diu «Pel luxuriós, és com dissoldre’s en les voluptats». I ell mateix comenta: «Les voluntats venèries animum hominis solvunt: dilueixen l’esperit de l’home».