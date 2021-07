L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, dependent del Ministeri de Consum, ha tingut coneixement a través de la Xarxa d’Alerta Alimentària Europea (RASFF), d’una notificació d’alerta traslladada per les autoritats sanitàries de França relativa a la presència de fragments de vidre al producte fuagràs d’ànec sencer de la marca Rougie amb data caducitat 14/10/2022.

Fins ara no hi ha constància a Espanya de cap cas notificat associat a aquesta alerta, segons informen les autoritats sanitàries, per la qual cosa recomanen a les persones que tinguin a casa productes afectats per aquesta alerta, que s’abstinguin de consumir-los i els retornin al punt de compra.

Arran d’una queixa dels consumidors, el fabricant francès ha procedit a la retirada d’aquest producte i s’ha informat els clients i publicitat un avís de recuperació per a la població. Concretament es tracta del ‘Foie gras de canard entier du sud ouest’ de la marca Rougie que es ven en pot de vidre amb lot 201014.103364.

El producte s’ha distribuït a Dinamarca, Bèlgica, França, Suècia, Hong Kong i Espanya. A Espanya s’ha distribuït a les comunitats autònomes d’Andalusia, les Canàries, Catalunya, Castella-la Manxa, el País Valencià, Madrid, Múrcia i el País Basc.

Aquesta informació ha sigut traslladada a les autoritats competents de les comunitats autònomes a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI), per tal que es verifiqui la retirada dels productes afectats dels canals de comercialització.