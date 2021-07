El jutge instructor d'Esplugues de Llobregat ha conclòs la investigació contra la cantant colombiana Shakira, resident a Catalunya, per sis delictes fiscals, i l'acusa d'haver defraudat uns 14,5 milions d'euros entre el 2012 i el 2014 en els impostos d'IRPF i Patrimoni. La fiscalia i l'Agència Tributària consideren que va idear un entramat de societats en paradisos fiscals per evadir impostos i va passar més de la meitat de l'any a Espanya, ja que es va convertir en la parella del futbolista del Barça Gerard Piqué. La defensa al·lega que Shakira no residia a Espanya, sinó a l'estranger. Ara les acusacions han de presentar els seus escrits.

Segons el jutge, Shakira va deixar de tributar a l'estat espanyol els anys 2012, 2013 i 2014, ja que hauria passat més de la meitat dels dies de cada any en territori espanyol. En concret, va passar 243 dies el 2012, 212 el 2013 i 244 el 2014. Per això, considera que els 123 dies que va passar fora de l'estat el 2012, els 153 del 2013 i els 121 del 2014 són "absències esporàdiques". Així, hauria defraudat 12,3 milions d'euros en l'IRPF, dividits en 5,6 milions el 2012, 3,1 el 2013 i 3,5 el 2014. En l'Impost de Patrimoni hauria defraudat 999.024 euros el 2012, 526.923 el 2013 i 665.823 el 2014, un total de 2,2 milions.

L'advocat i assessor fiscal de la cantant, E.A.C., hauria "col·laborat en el manteniment de l'entramat societari erigit per eludir el pagament de tributs a Espanya". Així, haurien creat una sèrie de societats mercantils fent que fossin aquestes les que figuraven com a titulars de les rendes i el patrimoni de la cantant colombiana, que només apareixia en últim terme i en societats radicades en paradisos fiscals. El maig del 2019 Shakira va ingressar a l'Agència Tributària 17,3 milions d'euros.