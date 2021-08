Lord Byron era un home que entenia la vida com una moneda llançada a l’aire: mentre caigués cap per amunt, calia seguir-ne gaudint . Se li havia creuat per la ment la idea de viatjar a Grècia gràcies a un vell exemplar escrit en grec, amb una traducció bastant noble a l’anglès. L’havia trobat a la biblioteca de Newstead, una mena de castell que havia heretat i en el qual es colava el petit Byron quan acabava de fer tocaments a la seva institutriu. Sota la taula, amb una espelma encesa, va llegir amb passió Descripció de Grècia, d’un autor oblidat anomenat Pausànies. Quan passava les pàgines, al tacte de el paper bíblia, sentia la frescor de l’Egeu. Va entendre el futur poeta que el seu destí era al cap Sunion a través de les paraules d’aquell grec. Aquest descrivia un temple enganxat al mar, des d’on es veien les illes i el golf Sarònic on un dia els atenesos van derrotar els perses. Anys després va anar-hi, amb el seu exemplar de Pausànies sota el braç. Amb un cisell va escriure el seu nom en una de les columnes. Era el temple de Posidó, déu de les aigües i els terratrèmols. Mesos després moriria a Mesolongi, a mans dels turcs, lluitant per la independència de país que havia descrit, segles abans, aquell viatger de l’antiguitat.

El segle XVIII va descobrir a Pausànies i amb ell una Grècia que portava ja massa temps en mans dels turcs. Quan l’home de lletres observés el país hel·lè, potser li costaria de creure que, on hi havia harems i mesquites, un dia va caminar Sòcrates i els exèrcits d’Alcibiades. Però Descripció de Grècia era la prova evident que tot això havia existit. Pausànies ha passat a la posteritat per ser un dels més grans geògrafs del món antic. No obstant això, la seva fama no resideix en l’exactitud amb la qual descriu les muntanyes i badies, sinó en el valor documental amb el que va registrar, un a un, tots els tresors d’una Grècia gloriosa que il·luminava a el món.

Pausànies havia nascut a Lídia, una regió on avui oneja la bandera turca però que parla a la perfecció el llenguatge de les ruïnes gregues. Va escriure deu llibres que han passat a la posteritat per ser la millor guia de viatges mai escrita sobre el món clàssic. Ell, que havia nascut al segle II d.C., mirava cap al passat llegendari d’Atenes i Esparta com un nen actual escolta les gestes de Colom. Quan va venir al món Roma ja havia canviat el destí de la Mediterrània, un mar que s’ha’via fet extens i pacífic. Però també la Grècia dels seus dies era diferent de la dels seus ancestres. Cronològicament, hi ha més distància entre Pèricles i Pausànies que entre aquest últim i Mahoma. I no obstant això, el profeta que va venir del desert pertany a una època tan diferent de la seva com estranya. El món clàssic dilata el temps i sobre els segles distants, per això un pot sentir-se proper a Homer a l’ombra d’una olivera, tot i que la línia temporal ha recorregut gairebé trenta segles sota les seves branques.

L’escriptor descobreix les ciutats de la Grècia continental amb la mateixa emoció amb què avui dia un viatger veu per primera vegada l’Acròpolis, amb el seu perfil de roca blanca. Pausànies presenta els racons imprescindibles de les polis, s’asseu en les restes de columnes caigudes i reflexiona sobre la vida i la mort fins que cau la tarda. Explica a Descripció de Grècia les llegendes i mites que es desenvolupen en el lloc precís a la vegada que els esdeveniments històrics, distingint el mite de la història, el somiat de la realitat. Per això el seu viatge representa una altra oportunitat que el món clàssic li va donar a la humanitat de descobrir-lo.

Els seus viatges van ser el propòsit d’una vida. En ells hi ha tanta malenconia per una Grècia extinta que entendreix comprovar que fins a la mateixa Antiguitat ja existia l’enyorança per la seva mateixa bellesa. El viatger recorre els camins per on els perses van creure destruir la imatge d’un país únic, quan els espartans els van aturar a Marató. També sent el silenci profètic de Delfos, el santuari més important de l’Antiguitat, que troba ja en estat avançat de ruïnes i on s’atura a buscar les petjades de pítia, el «coneix-te a tu mateix» amb què l’home grec obria la seva consciència cap als déus. Escolta el murmuri de la font Castalia, destinació de les aigües del Mont Parnàs. Allà, deien, baixava Apol·lo a refrescar-se després perseguir nimfes pel bosc.

Pausànies va ser el cant del cigne de l’Antiguitat, però també l’Au Fènix que va fer ressorgir de les seves cendres als grecs que van inventar el nostre món, l’Occident en el qual vivim. Cada viatger que avui dirigeix els seus passos a Grècia està llegint els apunts d’aquest home condemnat a la malenconia, una veu que es va avançar dos mil·lennis a Kavafis i que va convertir la seva vida en un viatge perpetu. Però el seu destí no es mesurava en quilòmetres, sinó en records. I això uneix per sempre als que estimen Grècia i la consideren una mena de pàtria sentimental.