Van ser molts els viatgers que es van aventurar a venir a Espanya durant el segle XIX. El país era considerat per aquests ulls aliens una mena de quadre costumista. Somiaven les elits de mitja Europa amb trobar al sud una civilització perduda, a mig camí entre els basars àrabs i la llibertat dels bandolers, que vivien a prop de les muntanyes i morien per amor i orgull. Molt d’aquesta pintoresca imatge es va estendre gràcies a les tropes napoleòniques, que se’n van anar d’Espanya amb més cicatrius de les que van pensar en un principi, però amb el sabor d’una Carmen voltant pel front per sempre. Napoleó va inventar una Espanya acolorida, de palaus àrabs mig derruïts i d’una naturalesa exòtica corrent entre les esquerdes d’una cultura misteriosa. Espanya va ser al Romanticisme un paradís per explorar. El país on els capellans encara condemnaven a l’infern als heretges i on lluitaven a sang contra els invasors. Per viure aventures no calia creuar mig món. Al sud de Toledo, a Andalusia, hi havia una terra prodigiosa.

Abans de la guerra, Giuseppe Baretti havia viatjat per una Espanya que s’obria camí en la Il·lustració. Va ser un dels primers viatgers a deixar per escrit les seves vivències d’un país no tan llunyà al seu, però que en els relats apareixia sempre com una mena d’escletxa medieval. Desconeixem si Washington Irving havia llegit les memòries de Baretti quan va arribar a Espanya, però sí que sabem del cert que quan va posar el primer peu en terra espanyol, Irving ja s’havia convertit en un viatger empedreït. Va ser una època convulsa. A bord d’un vaixell va recórrer tot Europa, de costa a costa, arribant a França el dia en què Napoleó va ser coronat emperador. No va deixar racó de país gal sense recórrer, com Itàlia, que vivia temps convulsos.

S’havia encès en ell l’espurna del viatger. Els següents anys els va passar escrivint i viatjant, tant per Alemanya com per Anglaterra, fins que va arribar l’estiu del 1825. Espanya quedava al marge de les rutes viatgeres, excepte per a expedicions excèntriques o militars. Irving va ser convidat per l’ambaixador dels Estats Units a Madrid, un vell amic, per treballar d’agregat i traduir certs documents escrits per Cristòfol Colom. El seu trasllat a Madrid va ser tot un viatge en si, travessant el nord i la Castella sentimental, erms infinits i cereals daurats al capvespre. Després d’uns anys vivint a Madrid, freqüentant el recentment inaugurat Museu del Prado i les estances de l’Escorial, el viatger no va poder desprendre’s de la memòria d’un país que l’havia atrapat. Però encara havia d’arribar la seva trobada més elemental.

L’obra d’Irving no podria entendre’s sense el seu descobriment d’Andalusia. El sud que l’escriptor retrata és un territori idealitzat, gairebé mític. Un somni arabesc perdut entre el que va imaginar ser un dia i les ruïnes del seu present. La realitat està absent dels seus llibres de viatges però no produeix un efecte negatiu, sinó que suggestiona al lector. Si Stendhal va fer amb Roma un monument literari, Irving va provar la mateixa fórmula amb Andalusia. I ho va aconseguir. Amb un cònsol rus, va travessar Despeñaperros i va entrar a l’Andalusia Oriental per Jaén, el lloc on pocs anys abans les tropes de Napoleó havien estat derrotades a camp obert. En aquest primer viatge va anar parant en petits pobles, descobrint l’essència de les parets blanques i l’ombra de les oliveres. En direcció a Còrdova, va passar diversos dies a Ronda, ciutat que el va enamorar, fins acabar a Gibraltar.

Després d’aquest petit mostrari, Irving va quedar meravellat per un estil de vida que va considerar diferent al de la resta del país. Es va mudar a Sevilla, on va fixar la seva residència habitual, i allà va participar d’una vida bolcada cap a l’exterior, on els carrers i les corralas es converteixen en una extensió de la vida privada i la música no s’atura fins a altes hores de la matinada. Des de Sevilla va creuar cap a Granada, en un viatge pels pobles de la província que avui en dia un tren turístic emula. Carmona, Osuna, Loja, en totes va anotar un pensament, el contrast d’un país incomprès per la resta de viatgers però que ell començava a sentir com a propi. I va ser a l’Alhambra on va sentir que tot l’imaginat anteriorment cobrava forma. Parla l’escriptor de «ruïna exòtica» per descriure el palau granadí, un lloc inspirador i en el qual es va quedar a viure una temporada. Irving no solament va visitar cada estança amb una visió viatgera, sinó que es va preocupar de la conservació del patrimoni com un llegat per a futures generacions. Denuncia que els viatgers escriguin les seves firmes i dates en les parets dels palaus, en un acte de vanitat suprema de sentir-se superior als homes que van fer possible aquell exotisme.

Irving passaria la resta de la seva vida viatjant per mig món i Espanya. No aconseguiria mai desprendre’s del seu amor per Andalusia, tan gran que va aconseguir ser nomenat ambaixador en temps d’Isabel II. Les seves cròniques sobre Espanya van posar el nostre país en la ruta d’altres viatgers. Van mitificar una cultura que unia elements de totes les parts i van fer veure a Europa que, a el mateix temps que es construïen les grans catedrals gòtiques, al sud la bellesa tenia forma de lleó i font.