Hi va haver un temps en què per guiar-se pels camins del món l’home havia de mirar les estrelles. El viatger anava a peu. Poques vegades s’atrevia a aventurar-se lluny de la costa. El mar era aquell segment desconegut on les tenebres s’abraonaven sobre la llum. En una època difusa, abans que Roma fes d’Europa una carta geogràfica a la seva mida, ja hi havia pobles sencers que es dirigien cap a la vora del continent. La terra d’arribada va usar diferents noms per donar-se a conèixer. De tots ells hem conservat el de Finis Terrae, l’últim punt terrestre abans de caure al buit, els límits d’un món i l’entrada cap a un altre. Durant mil·lennis, la resposta va estar en la combinació de llums esmaltats al cel.

Aquest campus stellae (camí de les estrelles) és el que va fer del Camí de Sant Jaume un lloc màgic per als homes de tots els segles. Parlem d’una màgia que transcendeix el que és humà, que impregna el pla espiritual però que no se situa necessàriament en el sobrehumà. Cada persona porta dins seu un grau únic d’experiència. N’hi ha que peregrinen a Santiago per fe cristiana o per sentiment d’allunyament del món. Per enuig o per promeses. En tots ells s’hi combina una mena de força que batega en el camí, que descansa sota les pedres. Pocs llocs hi ha que inspirin aquesta mateixa connexió entre la naturalesa i la civilització. Molts viatgers l’han sentit també a Delfos, enfront de l’oracle d’Apol·lo (viatgers d’aquells i d’aquests dies), a la sagrada Benarés, a Saqqara davant de la tomba de Djoser, per citar només alguns exemples.

És un fet que transcendeix el sobrenatural. No es tracta de ser creient, de rendir-se a les forces de l’esperit o de portar un llibre de Voltaire sota el braç. Realitzar el trajecte que avui es coneix com Camí de Sant Jaume toca en el més profund de l’ésser perquè no hi ha res més humà que la marxa de l’individu cap al seu destí. Un gest que es porta repetint durant mil·lennis, que ha format llenguatges antics i n’ha vist desaparèixer d’altres. Que ha erigit catedrals sobre el no-res i ha devastat boscos i rius. Cada pelegrí troba un motiu diferent per situar-se en el sender i d’entre totes les històries solament la seva tindrà sentit.

El mite de Sant Jaume va arribar a la península amb una barca de pedra que encara es pot veure als penya-segats de Muxía. Evidentment, és una pedra amb forma de vaixell de pescador, a la qual les onades li llepen insistentment el casc. Davant seu, el Santuari de la Mare de Déu de la Barca i la immensitat de l’oceà, la boira acostant-se cada cop més al poble i un riu de pelegrins que es descalcen i esperen el capvespre del món. Les cròniques són confuses i la figura de Sant Jaume es perd en la llegenda. La tradició cristiana diu que l’apòstol va predicar a Espanya, encara que amb poc èxit. També expliquen que, un cop martiritzat a Jerusalem, els seus deixebles van travessar la Mediterrània en una barca de pedra (la de Muxía) per dipositar el seu cos en un lloc de l’actual Galícia. De nou, el punt que segles abans marcaven les estrelles.

Va ser durant el segle IX quan, de forma espontània, alguns pelegrins van deixar-ho tot sense mirar enrere per dirigir-se cap a aquest lloc inexacte. Encara no hi havia construccions dignes d’acollir el cos d’un Apòstol i al Pòrtic de la Glòria li quedaven uns quants segles per passar de la pedrera a la forma de la carn. Ja en el segle XI es va consolidar la forma de camí, gràcies al Codex Calixtinus, la primera guia de pelegrins que aconsellava llocs per allotjar-se i quines esglésies visitar. Durant tot el trajecte, de París a Santiago, van florir temples, hospitals per a pelegrins i ponts que salvaven rius. La vida s’anava obrint pas per pobles on només hi havia monestirs i vaques. D’aquesta manera va arribar el romànic al nord de la península i posteriorment el gòtic. El pelegrí s’enfrontava a un viatge dur, és clar, però amb menys perills en relació amb la Jerusalem sarraïna o l’opulenta Roma. Era Santiago el lloc idoni per abandonar i trobar-se, per escapar i arribar. Per caminar amb tot el que un és a l’esquena.

Avui en dia, el camí mor d’èxit. El pelegrí, el viatger, ha de conviure amb autobusos que descarreguen milers de persones. Els albergs i hostals s’estan convertint cada vegada més en resorts amb piscines i des de Melide tot s’ha transformat en un parc temàtic, estès al llarg de cent quilòmetres. Arribar a Santiago és ja un esport nacional, un passatemps barat en temps de ioga i selfies. A vegades costa molt situar-se davant del camí i entendre que el fenomen del turisme és una altra aresta més dels nostres dies. Els pelegrins medievals havien de conviure amb la por als llops i als bandits, i no es va aturar l’impuls que portava els homes fins a Santiago. De Delfos avui només en queden algunes columnes. Les formes de Saqqara es confonen amb la sorra del desert. A Benarés el foc atrapa una ciutat pobra i alegre. Santiago s’alça al final del camí i rep el pelegrí amb el mateix somriure de fa mil anys, el del Pòrtic de la Glòria. L’últim pas cap a les estrelles.